Un attore di Clair Obscur: Expedition 33 dice che Robert Pattinson dovrebbe apparire nel film

Gustave ha infatti un volto molto simile a quello di Robert Pattinson (Batman, Twilight) , senza che quest'ultimo sia stato in alcun modo coinvolto nel progetto. Nel caso però Clair Obscur: Expedition 33 dovesse diventare un film, secondo Cox Pattinson sarebbe perfetto per il ruolo.

Clair Obscur: Expedition 33 è un gioco amatissimo e uno dei personaggi preferiti dai fan è Gustave , il primo eroe che i giocatori hanno modo di controllare. Nella versione inglese del videogioco, è Charlie Cox (Daredevil) a dare la voce al protagonista, senza però prestargli il volto.

Le parole di Cox sul potenziale film di Clair Obscur: Expedition 33

"Il mio coinvolgimento in tutto questo, per quanto inizialmente fosse minimo e nonostante si sia espanso così tanto ora, non è stato altro che un'esperienza incredibilmente profonda e piacevole", ha dichiarato Cox a GamesRadar+.

"Quindi, sì, assolutamente, sì. Pensavo che probabilmente dovrebbero - se mai faranno il film - dovrebbero ingaggiare Robert Pattinson per interpretare la parte, e io dovrei prestargli la voce. Perché, in quel caso, avrebbero praticamente l'esatto Gustave del gioco".

Sebbene i fan siano profondamente convinti che Pattinson sia stata l'ispirazione per il volto di Gustave, gli autori affermano che il personaggio è in realtà basato su uno dei dipendenti, con l'aggiunta di un paio di baffi.

Segnaliamo infine che Cox ha finalmente giocato Clair Obscur: Expedition 33.