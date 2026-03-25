Una star di Clair Obscur: Expedition 33 ha detto agli amici di non aspettarsi un grande successo dal GDR

Non tutti però credevano che l'opera avrebbe sfondato: un esempio è Ben Starr, il doppiatore di Verso , uno dei personaggi più importanti del gioco di ruolo.

Clair Obscur: Expedition 33 è stato un successo e non crediamo sia necessario spiegarlo in modo approfondito dopo un anno dalla sua uscita, visto l'enorme numero di GOTY vinti e i milioni di copie vendute.

Cosa ha detto Starr su Clair Obscur: Expedition 33

Parlando con Alexa Ray Corriea - narrative designer di Aztech: Forgotten Gods - sul canale YouTube dell'Academy of Interactive Arts and Sciences, Starr ha spiegato: "Il 2025 è stato un anno interessante per me perché ricordo di averti parlato dell'uscita di Expedition 33 e di aver contenuto l'eccitazione di molte persone".

Starr ammette che non ama di norma aumentare troppo le aspettative dei prodotti nei quali è coinvolto e preferisce che siano i giochi a dire la propria e a dimostrare la propria qualità. Al tempo stesso, nel caso di Clair Obscur: Expedition 33, era davvero convinto che non sarebbe stato un successo enorme.

Continua spiegando: "Non era una mancanza di fede nel videogioco. Io credevo nella qualità di quel materiale molto prima che venisse pubblicato." Starr aggiunge che tutti coloro coi quali parlava sapevano "quanto fosse emozionato per il videogioco" ma aggiunge che "nessuno poteva prevedere" il livello di successo.

Credeva infatti che il suo traguardo migliore nel 2025 sarebbe stato essersi vestito da clown di Balatro ai BAFTA: "essere un idiota" sarebbe stato ricordato di più del suo contributo a Clair Obscur: Expedition 33. Ovviamente non è stato così.

Inoltre, Starr teme che il mercato imparerà la lezione sbagliata dal successo di Clair Obscur: Expedition 33.