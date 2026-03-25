Lords of the Fallen 2 presenta l'evoluzione di Umbral in due video

Certo, in Lords of the Fallen 2 ritroveremo la meccanica del passaggio dal mondo fantasy di Axiom alla dimensione parallela di Umbral , spostandoci da una parte all'altra grazie alla lanterna in nostro possesso, così da creare percorsi alternativi e superare eventuali ostacoli.

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Come spiega nel video diario il chief creative officer di CI Games, Ryan Hill, Umbral si pone ora come il regno dei non morti , che reagisce alla presenza del giocatore in maniera sempre più ostile, lanciandogli contro tutto ciò che ha.

Il mondo dei morti introdotto con il precedente capitolo della saga assumerà nel gioco un ruolo più centrale e aggressivo, quando il confine con la dimensione dei vivi si assottiglierà quasi al punto da scomparire, dando vita a un universo opprimente e in costante mutazione.

CI Games ha pubblicato due video per presentare l'evoluzione di Umbral in Lords of the Fallen 2 : il primo è un teaser del gameplay che anticipa ciò che ci attende in questo luogo oscuro, il secondo è un interessante dietro le quinte con gli sviluppatori.

Sempre più rischioso

Brutale e dotato di una meccanica apposita per tagliare ogni singolo arto dei nemici, Lords of the Fallen 2 ci metterà di fronte una versione più dinamica e imprevedibile di Umbral, con scenari ridisegnati per una maggiore varietà e la presenza di nuovi elementi narrativi.

Anche il sistema di minaccia è stato rivisto: non verrà più rappresentato come un semplice timer, bensì nella forma di una meccanica che viene influenzata direttamente dalle azioni del giocatore, capace di generare un senso di pericolo più organico e costante.

A rendere il tutto ancora più inquietante ci penserà una nuova generazione di nemici: creature capaci di evolversi in forme sempre più letali e di tendere imboscate in un mondo dove nulla è davvero prevedibile, con il risultato di un'esperienza più intensa e complessa, in linea con la natura soulslike di Lords of the Fallen 2.