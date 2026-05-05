0

Lords of the Fallen 2 svela le prime armature femminili, volutamente provocatorie e sexy

CI Games ha presentato i primi set di armature femminili di Lords of the Fallen 2, volutamente sexy e provocatori. Una scelta dichiaratamente controcorrente che ha diviso la community.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   05/05/2026
Un personaggio femminile di Lords of the Fallen 2
Lords of the Fallen II
Lords of the Fallen II
News Video Immagini

L'account X di Lords of the Fallen, in collaborazione con la content creator TheBackgroundNPC, ha mostrato alcuni dei set di armature dedicati ai personaggi femminili di Lords of the Fallen 2. Come promesso in precedenza, i design sono volutamente provocatori e sexy, con outfit che puntano più a mettere in mostra molta pelle che a proteggere realmente le guerriere che li indossano.

Il CEO di CI Games e capo dello studio, Marek Tyminski, aveva già dichiarato in passato che Lords of the Fallen 2 sarebbe stato un gioco "divertente e non condizionato dal politicamente corretto", confermando che nel nuovo capitolo sarebbe stato possibile creare personaggi femminili attraenti con abiti e armature rivelatori.

Rifiuto del politicamente corretto o mossa di marketing?

"Volevate qualcosa di feroce. Volevate qualcosa di bello. Volevate qualcosa di provocante", recita il post pubblicato su X da CI Games. E, come si può vedere nell'immagine che raccoglie tutti i design mostrati, l'obiettivo sembra essere stato centrato: ogni armatura è succinta e pensata per mettere in risalto le forme sinuose dei personaggi.

Le armature femminili di Lords of the Fallen 2 presentate da CI Games
Le armature femminili di Lords of the Fallen 2 presentate da CI Games
Il periodo di uscita di Lords of the Fallen 2 è stato rivelato per errore? Il periodo di uscita di Lords of the Fallen 2 è stato rivelato per errore?

La scelta, prevedibilmente, ha diviso la community: da un lato chi apprezza un design volutamente controtendenza e distante dalle sensibilità del politicamente corretto; dall'altro chi critica questi set come generici, ipersessualizzati e pensati soprattutto per marketing, accusando CI Games di cavalcare la narrativa "anti‑DEI" per ottenere visibilità.

Vi ricordiamo che Lords of the Fallen sarà disponibile durante il corso dell'anno su PS5, Xbox Series X|S e su PC in esclusiva per Epic Games Store.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Lords of the Fallen 2 svela le prime armature femminili, volutamente provocatorie e sexy