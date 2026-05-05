Lords of the Fallen 2 svela le prime armature femminili, volutamente provocatorie e sexy

L'account X di Lords of the Fallen, in collaborazione con la content creator TheBackgroundNPC, ha mostrato alcuni dei set di armature dedicati ai personaggi femminili di Lords of the Fallen 2. Come promesso in precedenza, i design sono volutamente provocatori e sexy, con outfit che puntano più a mettere in mostra molta pelle che a proteggere realmente le guerriere che li indossano.
Il CEO di CI Games e capo dello studio, Marek Tyminski, aveva già dichiarato in passato che Lords of the Fallen 2 sarebbe stato un gioco "divertente e non condizionato dal politicamente corretto", confermando che nel nuovo capitolo sarebbe stato possibile creare personaggi femminili attraenti con abiti e armature rivelatori.
Rifiuto del politicamente corretto o mossa di marketing?
"Volevate qualcosa di feroce. Volevate qualcosa di bello. Volevate qualcosa di provocante", recita il post pubblicato su X da CI Games. E, come si può vedere nell'immagine che raccoglie tutti i design mostrati, l'obiettivo sembra essere stato centrato: ogni armatura è succinta e pensata per mettere in risalto le forme sinuose dei personaggi.
La scelta, prevedibilmente, ha diviso la community: da un lato chi apprezza un design volutamente controtendenza e distante dalle sensibilità del politicamente corretto; dall'altro chi critica questi set come generici, ipersessualizzati e pensati soprattutto per marketing, accusando CI Games di cavalcare la narrativa "anti‑DEI" per ottenere visibilità.
Vi ricordiamo che Lords of the Fallen sarà disponibile durante il corso dell'anno su PS5, Xbox Series X|S e su PC in esclusiva per Epic Games Store.