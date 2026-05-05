Lords of the Fallen 2 svela le prime armature femminili, volutamente provocatorie e sexy

L'account X di Lords of the Fallen, in collaborazione con la content creator TheBackgroundNPC, ha mostrato alcuni dei set di armature dedicati ai personaggi femminili di Lords of the Fallen 2. Come promesso in precedenza, i design sono volutamente provocatori e sexy, con outfit che puntano più a mettere in mostra molta pelle che a proteggere realmente le guerriere che li indossano.

Il CEO di CI Games e capo dello studio, Marek Tyminski, aveva già dichiarato in passato che Lords of the Fallen 2 sarebbe stato un gioco "divertente e non condizionato dal politicamente corretto", confermando che nel nuovo capitolo sarebbe stato possibile creare personaggi femminili attraenti con abiti e armature rivelatori.