Battlefield 6 per PS5 è in super sconto su Amazon: risparmia fino al 51%

Se ami gli sparatutto in prima persona o sei un appassionato della serie, Battlefield 6 per PS5 è su Amazon a 39,40 € rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 51%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco ancora più immersivo

Come anticipato, si tratta del nuovo titolo della serie ed è perfetto per gli amanti degli sparatutto in prima persona. Stavolta troverai dinamiche di armi e movimento rivisitate, in modo da offrirti un'esperienza ancora più realistica e immersiva. Dovrai unirti a una squadra per affrontare combattimenti adrenalinici, sfruttando indizi sonori e visivi, in località iconiche come Gibilterra e Il Cairo. Nel complesso, il gameplay ti riporterà ai migliori giochi della serie.

Il multiplayer è estremamente convincente, mentre le abilità passive e le armi aperte permettono di personalizzare meglio le classi. Anche grafica e sonoro sono particolarmente convincenti e ottimizzati alla grande, mentre la campagna potrebbe non soddisfarti pienamente e i soliti menu di Battlefield sono più semplici ma comunque poco chiari. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.