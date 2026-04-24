Battlefield 6 svela la roadmap dei contenuti in arrivo con la Stagioni 3, 4 e 5

Con un post pubblicato su X, i Battlefield Studios hanno mostrato un'immagine che riassume la roadmap dei contenuti e gli aggiornamenti in arrivo su Battlefield 6 a partire dalla Stagione 3 , attesa per maggio, offrendo anche un primo sguardo alle novità previste per le stagioni successive.

Presto ulteriori novità sulla Stagione 3

Sul fronte competitivo, la modalità Classificata debutterà con l'inizio della Stagione 3 all'interno di REDSEC BR Quads, mentre la versione dedicata al multiplayer tradizionale arriverà più avanti nel corso dell'anno. DICE ha inoltre rivelato che la nuova mappa Railway to Golmud sarà più grande di Operation Firestorm, mentre i dettagli sul Server Browser sono ancora in definizione ma considerati una priorità.

La Roadmap di Battlefield 6 aggiornata

La Stagione 3 è ormai alle porte e, già dalla prossima settimana, il team inizierà a presentare nel dettaglio la nuova mappa e le modifiche nate dai test di Battlefield Labs. In arrivo anche una revisione dei veicoli terrestri, pensata per renderli più consistenti, reattivi e utili in un maggior numero di situazioni. A inizio maggio verrà inoltre illustrata l'esperienza completa della modalità Classificata, in vista del lancio della stagione e dell'arrivo di Fort Lyndon.

Secondo la roadmap, la Stagione 4 prevista per luglio includerà almeno due nuove mappe, battaglie navali, lobby personalizzate, modalità spettatore e ulteriori modalità e armi. La Stagione 5, attesa in autunno, introdurrà tre nuove mappe e altri contenuti ancora da svelare.