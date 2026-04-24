Temete che GTA 6 venga rimandato ancora? A breve potremmo avere delle conferme

I fan temono sempre che Rockstar Games - ben nota per prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno - decida che è meglio rimandare il videogioco ancora una volta. A breve, però, potrebbero ricevere una conferma indiretta del fatto che la data di uscita non cambierà.

GTA 6 arriverà il 19 novembre 2026 su PS5 e Xbox Series X | S. O perlomeno è quello che si spera, visto che già due volte l'opera è stata rimandata.

Come sapere se la data di uscita di GTA 6 è destinata a cambiare

Il motivo è legato al fatto che Take-Two Interactive, la compagnia madre di Rockstar Games, ha annunciato che il 21 maggio pubblicherà i risultati finanziari, in una riunione in diretta streaming.

Nel caso nel quale i risultati per l'anno in corso fossero stabili con le previsioni, sarebbe credibile che la data di uscita di GTA 6 non cambierà. Se invece una grossa parte dei ricavi previsti dovesse essere spostata per il prossimo anno fiscale (che inizierà ad aprile 2027), potrebbe significare che Grand Theft Auto VI è destinato a essere rimandato a breve termine.

Secondo GTA 6 O'Clock, un famoso podcast focalizzato sul gioco di Rockstar Games e gestito da due dipendenti di Future Publishing (compagnia madre di GamesRadar e PC Gamer) che hanno spesso suggerito di avere contatti nell'industria, è poco credibile che la data di uscita cambi.

Dovremo attendere ancora un mesetto per avere degli indizi un po' più concreti al riguardo, ma la speranza dei fan è ovviamente che GTA 6 non venga rimandato. Nel frattempo, vi segnaliamo che gli autori di GTA 6 hanno speso €2,4 miliardi dal 2019, solo in stipendi degli sviluppatori.