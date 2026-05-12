Battlefield 6 dà il via alla Stagione 3 con il debutto delle mappe Ferrovia di Golmud e Bazar del Cairo

Come da programma, EA e i Battlefield Studios hanno dato oggi il via alla Stagione 3 di Battlefield 6 e REDSEC. L'aggiornamento introduce nuove mappe, modalità e armi, con ulteriori contenuti in arrivo nelle prossime settimane.
La Fase 1, Warlord Supremazia, disponibile da oggi, porta nel gioco una versione reimmaginata di Ferrovia Golmud da Battlefield 4, aggiornata per il combattimento moderno. La mappa offre uno spazio aereo ampliato per i duelli tra velivoli, maggiore verticalità, nuove strutture per aggirare i nemici e il ritorno della ferrovia funzionante con un treno in movimento.
Nella stessa fase debutta anche la modalità Classificata per il Battle Royale Quad di REDSEC. Il sistema prevede livelli che vanno da Principiante a Specialista, con un emblema esclusivo per i migliori 250 giocatori globali. I progressi si basano su eliminazioni, assist e posizionamento finale, con ricompense estetiche dedicate.
Le novità della Fase 2 e 3
La Fase 2, Deflagrazione, in arrivo il 9 giugno, introduce Bazar del Cairo, remake del Gran Bazar di Battlefield 3, ora ambientato nella capitale egiziana. La mappa è pensata per scontri ravvicinati in spazi stretti e ricchi di punti d'imboscata. Nella stessa fase torna anche Annientamento, modalità 32v32 ispirata a Battlefield 4, riproposta in una versione più strategica. Una variante 8v8, Annientamento Tattico, arriverà più avanti nella Fase 3.
La Stagione 3 si concluderà il 30 giugno con Bersaglio Alta Priorità, che introduce Battle Royale: Amatoriale e il primo Evento collezione, con contratti, obiettivi e ricompense esclusive, tra cui una nuova arma da mischia. La stagione include inoltre nuove armi, il gadget Disturbatore portatile e un nuovo Pass battaglia.
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