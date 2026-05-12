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Lo studio di INDIKA ha trovato dei nuovi investimenti per sviluppare il prossimo progetto

Odd Meter ha trovato i fondi necessari per sviluppare un altro gioco, dopo l'avventura narrativa INDIKA, che è stata un successo.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/05/2026
La protagonista di INDIKA
INDIKA
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Lo studio di sviluppo Odd Meter ha annunciato di aver ricevuto investimenti da due società di venture capital, GEM Capital e Autotelic Ventures, senza tuttavia rendere noti gli importi stanziati da ciascuna.

Il direttore creativo Dmitry Svetlov ha commentato l'operazione sottolineando come questo round consenta allo studio di espandere il team e di concentrarsi interamente sul prossimo titolo: "Stiamo applicando tutto ciò che abbiamo imparato da INDIKA a un nuovo progetto che amplia ulteriormente i nostri obiettivi narrativi e artistici, con la produzione che ha raggiunto un nuovo livello."

Ancora non si sa nulla

Il nuovo gioco non è ancora stato annunciato ufficialmente e restano sconosciuti sia il genere sia la finestra di lancio. Non c'è nemmeno un periodo d'uscita provvisorio.

Fondato nel 2017 e con sede in Kazakhstan, Odd Meter aveva esordito nel 2018 con Sacralith, un titolo per visori VR che ottenne risultati commerciali modesti; sufficienti a coprire i costi, ma non abbastanza da convincere lo studio a proseguire su quella strada.

Indika e Neva sono fra i vincitori dei Games for Change Awards 2025 Indika e Neva sono fra i vincitori dei Games for Change Awards 2025

La svolta è arrivata nel 2024 con il lancio di INDIKA, un'avventura d'autore ambientata in una Russia ottocentesca alternativa e incentrata sulle particolari vicende di una suora e sui suoi discorsi con il demonio, che ad oggi conta oltre cinquecentomila giocatori in tutto il mondo.

Per altri dettagli, potete leggere la nostra recensione di INDIKA.

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