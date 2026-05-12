Lo studio di INDIKA ha trovato dei nuovi investimenti per sviluppare il prossimo progetto

Il direttore creativo Dmitry Svetlov ha commentato l'operazione sottolineando come questo round consenta allo studio di espandere il team e di concentrarsi interamente sul prossimo titolo: "Stiamo applicando tutto ciò che abbiamo imparato da INDIKA a un nuovo progetto che amplia ulteriormente i nostri obiettivi narrativi e artistici, con la produzione che ha raggiunto un nuovo livello."

Lo studio di sviluppo Odd Meter ha annunciato di aver ricevuto investimenti da due società di venture capital , GEM Capital e Autotelic Ventures, senza tuttavia rendere noti gli importi stanziati da ciascuna.

Ancora non si sa nulla

Il nuovo gioco non è ancora stato annunciato ufficialmente e restano sconosciuti sia il genere sia la finestra di lancio. Non c'è nemmeno un periodo d'uscita provvisorio.

Fondato nel 2017 e con sede in Kazakhstan, Odd Meter aveva esordito nel 2018 con Sacralith, un titolo per visori VR che ottenne risultati commerciali modesti; sufficienti a coprire i costi, ma non abbastanza da convincere lo studio a proseguire su quella strada.

La svolta è arrivata nel 2024 con il lancio di INDIKA, un'avventura d'autore ambientata in una Russia ottocentesca alternativa e incentrata sulle particolari vicende di una suora e sui suoi discorsi con il demonio, che ad oggi conta oltre cinquecentomila giocatori in tutto il mondo.

Per altri dettagli, potete leggere la nostra recensione di INDIKA.