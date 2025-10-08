Annunciata la data di uscita di Indika su Nintendo Switch, sarà disponibile anche in formato fisico

Il viaggio interiore di una suora tormentata nella Russia più surreale

Il gioco è un'avventura narrativa in terza persona ambientata in una Russia alternativa del XIX secolo, che indaga il conflitto tra fede e desiderio, tra obbedienza e ribellione. Protagonista della storia è Indika, una giovane suora di clausura alle prese con un profondo senso di disagio: emarginata dalle consorelle, tormentata da pensieri oscuri che mettono in crisi la sua vocazione, e accompagnata dalla voce sarcastica e provocatoria del Diavolo in persona, che funge da narratore e da contraltare della sua coscienza.

Spinta dal suo interlocutore infernale ad abbandonare il convento, Indika si avventura nel mondo esterno, dove incontra figure ambigue e si confronta con situazioni inedite e atmosfere surreali che mettono a dura prova la sua moralità. Il gameplay alterna fasi di esplorazione, enigmi ambientali e scelte narrative che influenzano lo stato mentale della protagonista e l'evoluzione della trama. Non esistono risposte semplici né percorsi lineari: ogni decisione è intrisa di ambiguità e conseguenze, contribuendo a un'esperienza intensa e profondamente riflessiva.