Annunciata la data di uscita di Indika su Nintendo Switch, sarà disponibile anche in formato fisico

11 bit studios e gli sviluppatori di Odd Meter hanno annunciato la data di uscita della versione Nintendo Switch di Indika. L'avventura narrativa debutterà sulla console portatile il prossimo 17 novembre.
Oltre che in versione digitale sull'eShop. Il gioco sarà venduto anche in un'edizione fisica, che include la colonna sonora ufficiale, che verrà distribuita tramite Silver Lining Direct al prezzo di 41,95 euro. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete guardare qui sotto.
Il viaggio interiore di una suora tormentata nella Russia più surreale
Il gioco è un'avventura narrativa in terza persona ambientata in una Russia alternativa del XIX secolo, che indaga il conflitto tra fede e desiderio, tra obbedienza e ribellione. Protagonista della storia è Indika, una giovane suora di clausura alle prese con un profondo senso di disagio: emarginata dalle consorelle, tormentata da pensieri oscuri che mettono in crisi la sua vocazione, e accompagnata dalla voce sarcastica e provocatoria del Diavolo in persona, che funge da narratore e da contraltare della sua coscienza.
Spinta dal suo interlocutore infernale ad abbandonare il convento, Indika si avventura nel mondo esterno, dove incontra figure ambigue e si confronta con situazioni inedite e atmosfere surreali che mettono a dura prova la sua moralità. Il gameplay alterna fasi di esplorazione, enigmi ambientali e scelte narrative che influenzano lo stato mentale della protagonista e l'evoluzione della trama. Non esistono risposte semplici né percorsi lineari: ogni decisione è intrisa di ambiguità e conseguenze, contribuendo a un'esperienza intensa e profondamente riflessiva.