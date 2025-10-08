Nuova acquisizione per PlayStation? Sony e Giant Squid registrano il marchio Sword of the Sea in Europa

Come riportato da Gematsu, Sony Interactive Entertainment e lo studio di sviluppo Giant Squid hanno registrato congiuntamente il marchio "Sword of the Sea" in Europa lo scorso 7 ottobre. Entrambe le aziende risultano come titolari del trademark, un dettaglio che ha alimentato speculazioni su una possibile acquisizione dell'IP o dello studio da parte di PlayStation.

Se il nome Sword of the Sea vi suona familiare, è perché si tratta di un'avventura pubblicata su PS5 e PC (via Steam ed Epic Games Store) il 19 agosto, disponibile sin dal lancio nel catalogo di PlayStation Plus. Il gioco ha ricevuto recensioni molto positive dalla stampa specializzata, e anche noi lo abbiamo elogiato nella nostra recensione, definendolo un'esperienza estetica raffinata, capace di incantare e sorprendere il giocatore. Il titolo è stato sviluppato per l'appunto da Giant Squid, studio indipendente con sede a Santa Monica, fondato da Matt Nava, già art director di Journey, e autore di Abzû e The Pathless.