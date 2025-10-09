I tre mesi gratis di Amazon Audible stanno per scadere: sfruttate ora la promozione

Con l'arrivo dei primi freddi si ha proprio voglia di stare al caldo e leggere una bella storia, ma non sempre è semplice come dirlo: la stanchezza e il poco tempo non aiutano. Una soluzione è ascoltare gli audiolibri, cosa che si può fare mentre si svolgono altre mansioni più meccaniche, come gli esercizi o si puliscono i piatti. Se non avete mai provato e non siete certi che gli audiolibri facciano per voi, potete sfruttare l'attuale promozione di Amazon Audible che regala tre mesi di servizio , facendovi quindi risparmiare 29.97€. Potete trovare la promozione a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo infine che sebbene la promozione sia ancora attiva (fino al 16 ottobre), è valida unicamente per i nuovi clienti (selezionati in modo casuale) che non si sono mai iscritti ad Audible o che non hanno usato la versione di prova gratuita da 12 mesi. Per sapere se potete accedere alla promozione, dovete semplicemente fare click sul link sopra indicato.

Quali sono i benefici di Amazon Audible

Il servizio in abbonamento (anche in questa sua versione gratuita) permette di accedere a un catalogo di audiolibri e podcast, che possono essere scaricati liberamente e usati offline, fintanto che si è abbonati. Ci sono sempre oltre 70.000 contenuti esclusivi di Amazon Audible che non troverete su altri servizi, sia romanzi recenti italiani e stranieri, che grandi classici internazionali come Dune, Il Signore degli Anelli e Twilight.

Il logo di Audible

Il prezzo regolare di Audible è 9,99€ al mese. Potete usarlo tramite l'applicazione gratuita su mobile, tramite i browser, su PC e anche tramite dispositivi Amazon Echo. Con tre mesi gratuiti riuscirete sicuramente ad ascoltare almeno un intero romanzo, anche solo ascoltando qualche minuto al giorno, e potrete così capire se il servizio fa per voi oppure no.