0

I tre mesi gratis di Amazon Audible stanno per scadere: sfruttate ora la promozione

Amazon Audible è un servizio molto interessante ma se non vi ha mai del tutto convinto potete darvi una risposta definitiva tramite la prova gratuita da tre mesi. Vediamo i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/10/2025
Il logo di Audible e la scritta gratis

Con l'arrivo dei primi freddi si ha proprio voglia di stare al caldo e leggere una bella storia, ma non sempre è semplice come dirlo: la stanchezza e il poco tempo non aiutano. Una soluzione è ascoltare gli audiolibri, cosa che si può fare mentre si svolgono altre mansioni più meccaniche, come gli esercizi o si puliscono i piatti. Se non avete mai provato e non siete certi che gli audiolibri facciano per voi, potete sfruttare l'attuale promozione di Amazon Audible che regala tre mesi di servizio, facendovi quindi risparmiare 29.97€. Potete trovare la promozione a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo infine che sebbene la promozione sia ancora attiva (fino al 16 ottobre), è valida unicamente per i nuovi clienti (selezionati in modo casuale) che non si sono mai iscritti ad Audible o che non hanno usato la versione di prova gratuita da 12 mesi. Per sapere se potete accedere alla promozione, dovete semplicemente fare click sul link sopra indicato.

Quali sono i benefici di Amazon Audible

Il servizio in abbonamento (anche in questa sua versione gratuita) permette di accedere a un catalogo di audiolibri e podcast, che possono essere scaricati liberamente e usati offline, fintanto che si è abbonati. Ci sono sempre oltre 70.000 contenuti esclusivi di Amazon Audible che non troverete su altri servizi, sia romanzi recenti italiani e stranieri, che grandi classici internazionali come Dune, Il Signore degli Anelli e Twilight.

Il logo di Audible
Il logo di Audible

Il prezzo regolare di Audible è 9,99€ al mese. Potete usarlo tramite l'applicazione gratuita su mobile, tramite i browser, su PC e anche tramite dispositivi Amazon Echo. Con tre mesi gratuiti riuscirete sicuramente ad ascoltare almeno un intero romanzo, anche solo ascoltando qualche minuto al giorno, e potrete così capire se il servizio fa per voi oppure no.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I tre mesi gratis di Amazon Audible stanno per scadere: sfruttate ora la promozione