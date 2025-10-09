Leggende Pokémon: Z-A è in sconto su Amazon, con anche una promozione per l'acquisto di un secondo gioco

Leggende Pokémon: Z-A arriverà tra una settimana su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 e potete fare la prenotazione delle "vecchia" versione con uno sconto. Potete infatti pagare 54,90€ invece di 59.90€ . Inoltre, c'è una promozione aggiuntiva per 10€ di sconto su un secondo gioco, che vi spieghiamo poco sotto. Se siete interessati al gioco, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Ricordiamo che se avevate già fatto la prenotazione , non dovete rifarla perché Amazon applica il nuovo sconto in modo automatico al vostro ordine.

Che gioco è Leggende Pokémon: Z-A

Leggende Pokémon: Z-A è un gioco d'azione in tempo reale, non più a turni come i titoli classici della serie. Ci troviamo a Luminopoli nella regione di Kalos e partecipiamo alla Royale Z-A, un torneo tutti contro tutti, nel mentre esploriamo la città e cerchiamo di capire l'origine di uno strano fenomeno che sta facendo impazzire e megavolvere i Pokémon.

Il sistema di combattimento, come detto, è in tempo reale: noi muoviamo l'allenatore e il Pokémon lo segue, per poi eseguire le mosse tra quattro disponibili, che non hanno più i PP ma hanno un tempo di ricarica. Possiamo ovviamente sempre catturare nuovi Pokémon, farli Megaevolvere e diventare i campioni della Royale Z-A.