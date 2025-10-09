3

Leggende Pokémon: Z-A è in sconto su Amazon, con anche una promozione per l'acquisto di un secondo gioco

Tramite Amazon Italia è possibile acquistare una copia di Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch a prezzo scontato. Vediamo i dettagli della promozione ora attiva sulla piattaforma.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/10/2025
L'allenatrice di Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Articoli News Video Immagini

Leggende Pokémon: Z-A arriverà tra una settimana su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 e potete fare la prenotazione delle "vecchia" versione con uno sconto. Potete infatti pagare 54,90€ invece di 59.90€. Inoltre, c'è una promozione aggiuntiva per 10€ di sconto su un secondo gioco, che vi spieghiamo poco sotto. Se siete interessati al gioco, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Ricordiamo che se avevate già fatto la prenotazione, non dovete rifarla perché Amazon applica il nuovo sconto in modo automatico al vostro ordine.

Per quanto riguarda la promozione aggiuntiva, potete ottenere 10€ di sconto sull'acquisto di un secondo gioco Nintendo compreso in una lista indicata da Amazon, che si compone come segue: Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, Minecraft (Switch), Pokémon Violetto, Pokémon Scarlatto, Leggende Pokémon: Arceus, Mario Kart World, Nintendo Switch Sports.

Che gioco è Leggende Pokémon: Z-A

Leggende Pokémon: Z-A è un gioco d'azione in tempo reale, non più a turni come i titoli classici della serie. Ci troviamo a Luminopoli nella regione di Kalos e partecipiamo alla Royale Z-A, un torneo tutti contro tutti, nel mentre esploriamo la città e cerchiamo di capire l'origine di uno strano fenomeno che sta facendo impazzire e megavolvere i Pokémon.

Il sistema di combattimento, come detto, è in tempo reale: noi muoviamo l'allenatore e il Pokémon lo segue, per poi eseguire le mosse tra quattro disponibili, che non hanno più i PP ma hanno un tempo di ricarica. Possiamo ovviamente sempre catturare nuovi Pokémon, farli Megaevolvere e diventare i campioni della Royale Z-A.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Leggende Pokémon: Z-A è in sconto su Amazon, con anche una promozione per l'acquisto di un secondo gioco