Leggende Pokémon: Z-A è in sconto su Amazon, con anche una promozione per l'acquisto di un secondo gioco

Leggende Pokémon: Z-A arriverà tra una settimana su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 e potete fare la prenotazione delle "vecchia" versione con uno sconto. Potete infatti pagare 54,90€ invece di 59.90€. Inoltre, c'è una promozione aggiuntiva per 10€ di sconto su un secondo gioco, che vi spieghiamo poco sotto. Se siete interessati al gioco, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Ricordiamo che se avevate già fatto la prenotazione, non dovete rifarla perché Amazon applica il nuovo sconto in modo automatico al vostro ordine.
Per quanto riguarda la promozione aggiuntiva, potete ottenere 10€ di sconto sull'acquisto di un secondo gioco Nintendo compreso in una lista indicata da Amazon, che si compone come segue: Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, Minecraft (Switch), Pokémon Violetto, Pokémon Scarlatto, Leggende Pokémon: Arceus, Mario Kart World, Nintendo Switch Sports.
Che gioco è Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A è un gioco d'azione in tempo reale, non più a turni come i titoli classici della serie. Ci troviamo a Luminopoli nella regione di Kalos e partecipiamo alla Royale Z-A, un torneo tutti contro tutti, nel mentre esploriamo la città e cerchiamo di capire l'origine di uno strano fenomeno che sta facendo impazzire e megavolvere i Pokémon.
Il sistema di combattimento, come detto, è in tempo reale: noi muoviamo l'allenatore e il Pokémon lo segue, per poi eseguire le mosse tra quattro disponibili, che non hanno più i PP ma hanno un tempo di ricarica. Possiamo ovviamente sempre catturare nuovi Pokémon, farli Megaevolvere e diventare i campioni della Royale Z-A.