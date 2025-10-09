La data di uscita di Silent Hill Townfall è al centro di un leak: il gioco sarebbe simile a P.T.

Silent Hill è in un momento d'oro, tra il ritorno del secondo capitolo formato remake, il nuovo e apprezzato Silent Hill f e il già annunciato remake del primo titolo della serie. Ci sono però altri giochi in arrivo, compreso il meno chiacchierato ma comunque interessante Silent Hill Townfall .

La presunta data di uscita di Silent Hill Townfall e i dettagli sul gameplay

Secondo Biohazard Ultimate, Silent Hill Townfall è previsto per il lancio il 26 marzo 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S. Secondo il leak, le informazioni provengono da varie discussioni interne della compagnia, le quali svelano anche che Konami sta preparando un Silent Hill Showcase nel quale svelerà più dettaglio non solo su Townfall ma anche sul remake del primo Silent Hill.

Viene poi spiegato che Silent Hill Townfall è un gioco composto da svariate storie brevi che si focalizzano su una serie di fantasmi che provengono dal passato della città che è al centro dell'opera; in particolar modo ci saranno degli spiriti legati a una piccola spiaggia vicino alla città.

Viene poi detto i sistemi di gioco saranno simile a Silent Hill: The Short Message, ovvero non ci saranno armi od oggetti da usare e che tutto ruoterà attorno all'investigazione e ai puri momenti di terrore. In termini di gameplay viene anche affermato che l'opera ricorda P.T. di Hideo Kojima.

Ovviamente parliamo di un leak, quindi non di informazioni ufficiali: è possibile che nulla di tutto questo sia corretto, ma visto che si parla di uno show a breve termine, potremo scoprire presto se è tutto vero oppure no. Segnaliamo infine che il director di Resident Evil Requiem adora la competizione di Silent Hill f e non vede l'ora di giocarlo.