Il prossimo Silent Hill non seguirà necessariamente la formula di Silent Hill f, Konami vuole sperimentare

Il gioco è stato ben accolto sia da parte della critica che da parte del pubblico, evidentemente, ma questo non significa che Konami abbia intenzione di seguire precisamente questa particolare formula per un seguito.

Come abbiamo visto, Silent Hill f ha già raggiunto un grande risultato in termini di vendite , avendo superato 1 milione di copie vendute nel giro di 24 ore, superando anche le ottime performance di Silent Hill 2 in termini di velocità di diffusione.

Silent Hill f si sta rivelando un grande successo, ma non è detto che il prossimo capitolo nella serie debba seguire la sua stessa formula , ha dichiarato il producer della serie Motoi Okamoto in una recente intervista nel corso del Tokyo Game Show.

Ogni nuovo capitolo avrà caratteristiche peculiari

L'intenzione di Konami è di sperimentare con Silent Hill, dunque è probabile che il prossimo capitolo possa proporre qualcosa di nuovo, in termini di ambientazione, atmosfere e anche come meccaniche di gioco, cercando "uno specifico gusto" diverso per ogni titolo.

Okamoto si è detto anche stupito della risposta generalmente positiva, perché Silent Hill f ha introdotto alcuni elementi che possono essere considerati divisivi, come i combattimenti con elementi di sfida superiori rispetto a quanto visto in precedenza.

"Naturalmente, ciò non significa che tutti i futuri Silent Hill saranno come Silent Hill f. Ognuno avrà il proprio carattere distintivo", ha spiegato Okamoto, "Vogliamo continuare a sperimentare ed essere ambiziosi, sia in termini di gameplay che di narrazione, quindi vi invitiamo ad attendere con impazienza anche il prossimo Silent Hill".

Nel frattempo, abbiamo saputo che il remake del primo Silent Hill è entrato in produzione, con la conferma di Blooper Team al lavoro sul progetto.