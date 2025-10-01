1

PS5 Slim Digital e con Vano Disco entrambe in promozione: risparmia con questo codice sconto

Su AliExpress è disponibile una promozione che mette a disposizione degli utenti dei codici sconto con cui risparmiare sui prossimi acquisti.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   01/10/2025
PS5 Slim

Oggi, su AliExpress, è disponibile una promozione molto interessante che vede come protagoniste le due versioni della PS5 Slim: si tratta della Digital e della versione con Vano Disco, entrambe soggette a sconto tramite l'applicazione del coupon ITMULTI50 (o, in alternativa, ITCD50), risparmiando così 50€ sull'acquisto della console.

Ulteriori dettagli su entrambe le console

La PS5 Slim standard, dunque con Vano Disco, pesa circa 3,2 kg. Integra un lettore ottico Ultra HD Blu-ray capace di leggere dischi fino a 100 GB. Al suo interno troviamo una CPU AMD Ryzen Zen 2 a 8 core/16 thread, una GPU RDNA 2 con Ray Tracing fino a 2,23 GHz 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB.

PS5 Slim: Digital e Standard
PS5 Slim: Digital e Standard

Sul fronte connettività offre porte USB Type-C e sul retro due USB Type-A Super-Speed, oltre a supporto Ethernet e Wi-Fi 6. Supporta 4K 120 Hz, 8K e VRR via HDMI 2.1, con audio immersivo Tempest 3D AudioTech. La PS5 Slim Digital condivide le stesse specifiche tecniche, ma si distingue per l'assenza del lettore ottico, che la rende più sottile e leggera.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
PS5 Slim Digital e con Vano Disco entrambe in promozione: risparmia con questo codice sconto