PS5 Slim Digital e con Vano Disco entrambe in promozione: risparmia con questo codice sconto

Oggi, su AliExpress, è disponibile una promozione molto interessante che vede come protagoniste le due versioni della PS5 Slim : si tratta della Digital e della versione con Vano Disco, entrambe soggette a sconto tramite l'applicazione del coupon ITMULTI50 (o, in alternativa, ITCD50), risparmiando così 50€ sull'acquisto della console .

Ulteriori dettagli su entrambe le console

La PS5 Slim standard, dunque con Vano Disco, pesa circa 3,2 kg. Integra un lettore ottico Ultra HD Blu-ray capace di leggere dischi fino a 100 GB. Al suo interno troviamo una CPU AMD Ryzen Zen 2 a 8 core/16 thread, una GPU RDNA 2 con Ray Tracing fino a 2,23 GHz 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB.

PS5 Slim: Digital e Standard

Sul fronte connettività offre porte USB Type-C e sul retro due USB Type-A Super-Speed, oltre a supporto Ethernet e Wi-Fi 6. Supporta 4K 120 Hz, 8K e VRR via HDMI 2.1, con audio immersivo Tempest 3D AudioTech. La PS5 Slim Digital condivide le stesse specifiche tecniche, ma si distingue per l'assenza del lettore ottico, che la rende più sottile e leggera.