La saga di Twilight arriva su Amazon Audible: ascoltatela gratis con questa offerta

La serie di Twilight è già stata letta da tutte le appassionate di romanzi d'amore e di vampiri del mondo, ma ora è in arrivo anche in formato audiolibro come esclusiva Amazon Audible. Twilight sarà infatti disponibile tramite Audible a partire dal 24 ottobre e, se volete ascoltarlo anche voi, potete farlo gratuitamente sfruttando la promozione attuale del servizio, che vi fa accedere a 3 mesi gratuiti, risparmiando così 29,97€. Potete trovare la promozione a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La promozione dei 90 giorni gratuiti di Audible non è accessibile per tutti, ma solo per alcuni selezionati, solo per chi non è già abbonato e chi non ha usato la versione di prova gratuita recentemente. Il modo più semplice per verificare se l'offerta è valida per il vostro account è selezionare il link sopra. Ricordiamo anche che la promozione rimarrà attiva fino al 16 ottobre.
Non solo Twilight, l'intera saga arriva su Audible
Come detto, Twilight - con le sue avventura con protagonisti Edward Cullen e Bella Swan - arriverà il 24 ottobre, mentre New Moon (il secondo capitolo) sarà pubblicato in formato audiolibro il 28 novembre, seguito il 23 dicembre da Eclipse, per poi passare a Breaking Dawn (che chiude la saga principale) il primo gennaio 2026. Un mese dopo esatto, il primo febbraio, sarà invece pubblicato Midnight Sun, la recente riscrittura di Twilight dal punto di vista di Edward.
A leggere i romanzi saranno Martina Levato (che ha già letto una ventina libri per Audible, compreso Il priorato dell'albero delle arance) nei panni di Bella Swan, Stefano Crescentini (doppiatore di Edward Cullen) e Guglielmo Scilla nei panni di Jacob Black.