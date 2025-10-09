Nintendo Switch Online si espande con tre classici SNES, tra cui Mario & Wario e Fatal Fury

Tutti e tre i giochi sono disponibili da ora per gli abbonati al servizio tramite l'app dedicata per Nintendo Switch e Switch 2. Le nuove aggiunte sono state presentate con un trailer panoramico, che trovate qui sotto.

Nintendo ha annunciato che oggi il catalogo di classici SNES incluso con il servizio Nintendo Switch Online è stato espanso con altri tre giochi, tutti classe 1993. Stiamo parlando di Bubsy in Claws Encounters of the Furred Kind, Fatal Fury Special e Mario & Wario .

Scopriamo le new entry del catalogo SNES

Bubsy in Claws Encounters of the Furred Kind è un platform 2D con protagonista Bubsy, un gatto antropomorfo che cerca di fermare gli alieni Woolies, intenzionati a rubare tutti i gomitoli di lana della Terra inclusa la collezione del protagonista, la più grande e preziosa tra tutte. Questa stramba premessa ci porta ad affrontare livelli pieni di trappole, nemici e salti rischiosi.

Fatal Fury Special è una versione migliorata ed espansa del secondo capitolo della serie picchiaduro. In particolare, questa riedizione introduce quindici nuovi personaggi giocabili, tra cui i boss del gioco originale e Ryo Sazaki, e sono state apportate varie modifiche al gameplay. Ad esempio, è stato implementato un sistema di combo più efficace e poi riutilizzato nei giochi successivi, ed è stata ridotta la potenza di tutti i colpi per allungare gli scontri.

Ultimo, ma non per importanza, Mario & Wario è un puzzle game creato da Game Freak (che da lì a pochi anni diventerà famosa per la serie Pokémon) rimasto confinato in Giappone e realizzato per essere giocato esclusivamente con il Super NES Mouse. Questa caratteristica è stata mantenuta e infatti il gioco richiede l'uso dei controlli mouse di Nintendo Switch 2, mentre non è chiaro al momento se è compatibile anche con Switch 1 tramite gli adattatori di terze parti. La premessa del gioco è abbastanza peculiare: Wario ha messo un secchio sulla testa di Mario, Peach o Yoshi, rendendoli incapaci di vedere. Il giocatore controlla Wanda, una fata che guida il personaggio verso la meta, che deve fargli evitare ostacoli e nemici.

Che ne pensate delle nuove aggiunte del Nintendo Switch Online?