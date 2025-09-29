Il director di Resident Evil Requiem adora la competizione di Silent Hill f e non vede l'ora di giocarlo

Resident Evil Requiem è ancora lontano (arriva il 27 febbraio) ma in un certo senso sta già competendo con un altro titolo, Silent Hill f , il nuovo capitolo della serie horror di Konami appena uscito. Questa competizione è solo che un bene e a dirlo non siamo noi, ma gli sviluppatori di Capcom.

Le parole di Nakanishi su Silent Hill f

A Nakanishi è stato chiesto cosa ne pensava di Silent Hill f e in generale dei successi all'interno del genere dei survival horror: "Lo accolgo", ha dichiarato, "la competizione è ciò che tiene tutti sull'attenti in un certo genere o spazio all'interno dell'industria videoludica, quindi penso che sia grandioso avere più giochi nello spazio dei survival horror AAA".

Il Director ha poi aggiunto che non solo apprezza la competizione, ma nello specifico non vede l'ora di giocare a Silent Hill f. Ha proprio dichiarato di voler giocare subito al lancio. La cosa non stupisce visto le recensioni positive a livello mondiale.

Parlando invece del nuovo Resident Evil, è stato svelato che Resident Evil: Requiem non era previsto per Nintendo Switch 2: Capcom spiega perché ha cambiato idea.