Google cambia logo dopo dieci anni: il nuovo “G” sfumato arriva ovunque

Per la prima volta dal 2015, Google ha deciso di rinnovare il suo logo principale. Dopo oltre un decennio di utilizzo del caratteristico "G" suddiviso nei quattro colori rosso, giallo, verde e blu, l'azienda ha annunciato l'arrivo di un nuovo design che unisce le tonalità in un gradiente luminoso . La scelta, spiega Google, nasce dall'esigenza di riflettere la propria evoluzione nell'era dell'intelligenza artificiale, in cui i prodotti e i servizi della compagnia stanno assumendo un ruolo sempre più centrale.

Dal logo piatto al gradiente

Il vecchio "G" introdotto nel 2015 aveva segnato la transizione verso uno stile più semplice e riconoscibile, con i quattro colori nettamente separati. Il nuovo marchio, invece, fonde le sfumature in un'unica forma compatta, rendendo i colori più accesi e in linea con l'identità visiva dei prodotti più recenti, come Gemini. Secondo Google, questa fusione non è soltanto estetica: rappresenta simbolicamente l'integrazione delle diverse anime dell'azienda in un ecosistema unificato dall'intelligenza artificiale.

Il logo a gradiente era già comparso a maggio su Android e iOS all'interno dell'app Google, ma ora inizierà a diffondersi ovunque, dalle app principali come Gmail e Drive fino a Meet e Calendar. Google ha precisato che il rollout sarà progressivo e interesserà l'intero portafoglio di prodotti nei prossimi mesi, così che gli utenti possano gradualmente familiarizzare con la nuova immagine. Contestualmente, è stato aggiornato anche il logo di Google Home, che ora riflette lo stesso linguaggio grafico.