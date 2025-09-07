Indika è stato annunciato per Nintendo Switch, ecco quando uscirà

Indika e Neva sono fra i vincitori dei Games for Change Awards 2025

Il tentatore per eccellenza la convince a uscire dal convento per vedere il mondo che sta al di fuori di quelle mura, conoscere nuove persone e affrontare situazioni del tutto inedite, in un mix di bizzarre citazioni letterarie e atmosfere surreali.

Indika è stato annunciato per Nintendo Switch da Odd Meter e 11 bit studios, che porteranno l'originale avventura sulla console ibrida giapponese questo autunno . Ci sarà anche un'edizione fisica grazie Silver Lining Interactive, ma non sappiamo se arriverà in Italia.

Un bizzarro viaggio

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra recensione di Indika, ci troviamo di fronte a un'avventura che non ha paura di sfidare le convenzioni e che utilizza un approccio insolito alla narrazione, che risulta ricco di fascino e mistero.

Caratterizzato da una visuale in terza persona, il gioco possiede un umorismo cupo, che accompagna il racconto dando vita a un'opera in grado di sorprendere e inquietare allo stesso tempo, anche grazie alle scelte cromatiche e al comparto artistico.

Il legame di Indika con il Diavolo si rivela la chiave di un viaggio che intreccia sacro e profano, tradizione e trasgressione, proponendo enigmi e minigiochi man mano che si procede nella storia.