Final Fantasy Tactics potrebbe tornare con altri remake o anche seguiti se Ivalice Chronicles avrà successo

Anche in questo caso, il meccanismo è lo stesso visto in altri casi: Square Enix ha deciso di recuperare intanto il capitolo principale di Final Fantasy Tactics, ma se l'operazione dovesse essere un successo, allora l'editore potrebbe prendere in considerazione il pieno ritorno sulle scene della serie.

È un po' il classico discorso che sviluppatori ed editori fanno sempre prima del rilancio di un franchise: un po' per spingere all'acquisto e un po' per testare l'effettivo interesse del pubblico , i remake vengono spesso utilizzati come strumento per vedere l'impatto di una serie del passato sul pubblico moderno.

C'è una partita importante da giocare con Final Fantasy Tactics: Ivalice Chronicles , perché se il remake avrà successo , spiega Square Enix, la serie potrebbe tornare con altre rielaborazioni dei capitoli successivi ma anche con veri e propri seguiti, a quanto pare.

Un test per l'intera serie

In una recente intervista pubblicata da Inverse, Kazutoyo Maehiro di Square Enix ha riferito che, anche in questo caso, Final Fantasy Tactics: Ivalice Chronicles non solo è la riproposizione di un grande classico in forma modernizzata, ma potrebbe anche rappresentare il ritorno della serie sulle scene attuali.

Di fatto, se le vendite del remake dovessero essere positive e il pubblico dimostrasse così interesse nella serie, altri capitoli potrebbero arrivare successivamente, nella forma di altri remake o anche nuovi titoli.

"Se Ivalice Chronicles avrà successo, sarà una buona notizia per i fan, che potranno goderselo", ha spiegato Maehiro, "Ma allo stesso tempo dimostrerà la redditività commerciale del genere RPG strategico".

"Questo potrebbe potenzialmente aprire le porte a qualcos'altro, come Final Fantasy Tactics Advance o Advance 2, o forse anche a sequel e nuovi titoli". I prossimi passi potrebbero dunque essere i remake dei due capitoli usciti originariamente su Game Boy Advance, ma anche dei veri e propri seguiti, dunque.

Di recente abbiamo visto il filmato d'apertura e abbiamo saputo che il gioco è stato reso possibile dai siti dei fan.