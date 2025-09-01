Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles è stato reso possibile dai siti dei fan

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles è un sogno che si avvera per moltissimi giocatori. Sono decenni che i fan dell'originale chiedono a Square Enix il ritorno del gioco e il 30 settembre saranno accontentati, insieme a tutti quelli che lo scopriranno per la prima volta grazie a questa riedizione, che aggiunge nuove funzionalità, ritocca alcuni elementi e fa molto altro per aggiornarlo. Proprio i fan sono direttamente responsabili per la scelta di Square Enix di ripubblicare Final Fantasy Tactics, ossia per la sua fattibilità.

A svelarlo è stato il director Kazutoyo Maehiro, durante un panel organizzato da Square Enix in occasione del PAX West 2025, dedicato inevitabilmente a Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles, in cui sono stati condivisi dei retroscena del progetto.

Realizzare un remake di questo classico nel 2025 non è stato facile: Square Enix ha dovuto scavare a fondo per recuperare i dati originali, ma quanto tenuto in archivio non era sufficiente a completare il lavoro. Quindi, il team di sviluppo è andato a spulciare i siti dei fan per raccogliere le informazioni che mancavano.

"Con l'originale prendevamo essenzialmente i dati dalla versione giapponese e li sovrascrivevamo con quelli della versione inglese, e se volevamo fare un'altra lingua continuavamo semplicemente ad accatastare, sovrascrivendo e sovrascrivendo. Così siamo partiti in una sorta di viaggio per ritrovare la versione originale, usando tutte le risorse a nostra disposizione, analizzando tutte le versioni esistenti per cercare di ricostruire quella che ritenessimo la più fedele. Inoltre, siamo dovuti andare su diversi siti creati dai fan alla ricerca di dati, perché sappiamo che voi fate un ottimo lavoro nel tenere tutto aggiornato." ha spiegato Maehiro, dando importanza al lavoro fatto negli anni dagli appassionati.

Per il resto, vi ricordiamo che Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles sarà lanciato su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.