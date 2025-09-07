Star Wars Outlaws a confronto su Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series S

ElAnalistaDeBits ha realizzato un video in cui mette a confronto Star Wars Outlaws su Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series S, andando a evidenziare le differenze fra le tre edizioni del gioco e confermando l'eccellente qualità della conversione per la nuova console ibrida giapponese.
Su Nintendo Switch 2 gli sviluppatori di Massive Entertainment hanno dovuto accettare qualche inevitabile compromesso, nello specifico diminuire la quantità dei PNG, ridurre i dettagli in alcuni scenari e semplificare determinate texture, ma sono al contempo riusciti a effettuare queste modifiche senza farlo notare.
Il mondo di gioco di Star Wars Outlaws resta dunque vivido e credibile su Switch 2, preservando la direzione artistica e l'atmosfera cinematografica che caratterizzano l'esperienza, e offrendo altresì prestazioni particolarmente solide, che superano quelle apprezzate su Xbox Series S.
I 30 frame al secondo vengono infatti mantenuti in maniera costante, a dimostrazione di un grande lavoro di ottimizzazione effettuato dallo studio first party Ubisoft. Peccato solo per i tempi di caricamento, che risultano doppi rispetto alla console Microsoft.
La miglior conversione finora?
Come ricorderete, Digital Foundry ha definito la versione Nintendo Switch 2 di Star Wars Outlaws "impressionante", anche più di Cyberpunk 2077; e considerando gli enormi sforzi compiuti da CD Projekt RED, stiamo parlando di un risultato davvero sorprendente.
La qualità dell'avventura di Kay Vess su Switch 2 si pone senza dubbio come un segnale incoraggiante rispetto alla capacità della nuova console Nintendo di gestire open world complessi e, in generale, di confrontarsi con tutte le produzioni disponibili sulle piattaforme di attuale generazione.