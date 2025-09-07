Star Wars Outlaws a confronto su Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series S

ElAnalistaDeBits ha realizzato un video in cui mette a confronto Star Wars Outlaws su Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series S, andando a evidenziare le differenze fra le tre edizioni del gioco e confermando l'eccellente qualità della conversione per la nuova console ibrida giapponese.

Su Nintendo Switch 2 gli sviluppatori di Massive Entertainment hanno dovuto accettare qualche inevitabile compromesso, nello specifico diminuire la quantità dei PNG, ridurre i dettagli in alcuni scenari e semplificare determinate texture, ma sono al contempo riusciti a effettuare queste modifiche senza farlo notare.

Il mondo di gioco di Star Wars Outlaws resta dunque vivido e credibile su Switch 2, preservando la direzione artistica e l'atmosfera cinematografica che caratterizzano l'esperienza, e offrendo altresì prestazioni particolarmente solide, che superano quelle apprezzate su Xbox Series S.

I 30 frame al secondo vengono infatti mantenuti in maniera costante, a dimostrazione di un grande lavoro di ottimizzazione effettuato dallo studio first party Ubisoft. Peccato solo per i tempi di caricamento, che risultano doppi rispetto alla console Microsoft.