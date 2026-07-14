Battlefield 6 svela la data della Stagione 4 e presenta la Guerra Navale con un trailer

Il filmato mostra un combattimento su larga scala ambientato nella nuova mappa Barriera corallina Tsuru , la più grande introdotta finora nel gioco. L'area è composta da arcipelaghi e ampi tratti di mare dove imbarcazioni, caccia, elicotteri e veicoli terrestri si scontrano in battaglie particolarmente spettacolari.

EA e i Battlefield Studios hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato alla Stagione 4 di Battlefield 6 , in arrivo il 21 luglio, con un focus su una delle principali novità: il ritorno della Guerra Navale .

Le altre novità della nuova stagione

Tra i nuovi mezzi compaiono la motovedetta RCB‑90 e l'imbarcazione per operazioni speciali 7.7m NSW RHIB. Sul fronte delle armi, la Stagione 4 introduce il fucile da cecchino a lungo raggio Interdictor, mentre dopo il lancio è previsto il ritorno della storica mappa Isola di Wake.

Queste sono solo alcune delle aggiunte previste: la Stagione 4 si presenta infatti come una delle più ricche mai proposte per lo sparatutto di EA e dei Battlefield Studios. Gli sviluppatori hanno già anticipato l'arrivo della chat di prossimità, delle lobby personalizzate, della modalità spettatore e di ulteriori armi e modalità. Tra i piani futuri figura anche il debutto della modalità multiplayer classificata entro la fine dell'anno.