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Battlefield 6 svela la data della Stagione 4 e presenta la Guerra Navale con un trailer

Battlefield 6 introduce la Stagione 4 con il ritorno della Guerra Navale, una nuova mappa gigantesca e diversi mezzi e armi inediti, anticipando una delle update più ricche dell'anno.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   14/07/2026
Battlefield 6, artwork della stagione 4
Battlefield 6
Battlefield 6
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EA e i Battlefield Studios hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato alla Stagione 4 di Battlefield 6, in arrivo il 21 luglio, con un focus su una delle principali novità: il ritorno della Guerra Navale.

Il filmato mostra un combattimento su larga scala ambientato nella nuova mappa Barriera corallina Tsuru, la più grande introdotta finora nel gioco. L'area è composta da arcipelaghi e ampi tratti di mare dove imbarcazioni, caccia, elicotteri e veicoli terrestri si scontrano in battaglie particolarmente spettacolari.

Le altre novità della nuova stagione

Tra i nuovi mezzi compaiono la motovedetta RCB‑90 e l'imbarcazione per operazioni speciali 7.7m NSW RHIB. Sul fronte delle armi, la Stagione 4 introduce il fucile da cecchino a lungo raggio Interdictor, mentre dopo il lancio è previsto il ritorno della storica mappa Isola di Wake.

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Queste sono solo alcune delle aggiunte previste: la Stagione 4 si presenta infatti come una delle più ricche mai proposte per lo sparatutto di EA e dei Battlefield Studios. Gli sviluppatori hanno già anticipato l'arrivo della chat di prossimità, delle lobby personalizzate, della modalità spettatore e di ulteriori armi e modalità. Tra i piani futuri figura anche il debutto della modalità multiplayer classificata entro la fine dell'anno.

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