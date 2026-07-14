Migliora il raffreddamento del tuo PC con il dissipatore Thermalright: applica il coupon e risparmia

Il dissipatore Thermalright FW 420 è una soluzione All In One pensata per offrire elevate prestazioni di raffreddamento ai processori più potenti. Dotato di sistema a liquido integrato, combina un radiatore da 420 mm con materiali di qualità come rame e alluminio, garantendo una gestione efficiente delle temperature anche durante sessioni di lavoro intensive o gaming prolungato.

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Ulteriori dettagli sul dissipatore

Il modello FW 420 dispone di un display integrato, un elemento che aggiunge un tocco moderno alla configurazione del PC, permettendo una personalizzazione estetica avanzata. Il supporto alla tecnologia ARGB consente inoltre di creare effetti luminosi sincronizzati con il resto dei componenti compatibili.

Il sistema utilizza connessioni a 4 poli sia per la ventola sia per la pompa, assicurando una gestione precisa delle prestazioni e della velocità di funzionamento. Grazie al flusso d'aria dichiarato di 74,19 CFM, il dissipatore è progettato per favorire una rapida dispersione del calore mantenendo un funzionamento stabile e affidabile.

Il design con radiatore di grandi dimensioni e illuminazione ARGB lo rende adatto sia a configurazioni professionali sia a build gaming di fascia alta.