Assassin's Creed Black Flag Resynced e la versione 1.0 di Palworld dominano la classifica di Steam

La vetta è stata conquistata da Assassin's Creed Black Flag Resynced , risultato tutto sommato prevedibile considerando i due milioni di copie vendute al lancio (su tutte le piattaforme) e il fatto che il gioco aveva già raggiunto posizioni elevate della classifica Steam nelle scorse settimane grazie ai preordini.

È arrivata la nuova classifica dei giochi e degli hardware più venduti su Steam nel corso dell'ultima settimana. Dopo diverse settimane di dominio, il fenomeno Meccha Chameleon deve cedere il passo ad alcuni nomi di alto profilo, scendendo in quarta posizione.

Il resto della classifica

Segue al secondo posto Palworld, che sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza con il lancio dell'attesa versione 1.0, come testimoniano anche gli oltre 850.000 giocatori simultanei registrati in queste ore. Chiude il podio un altro ritorno, ovvero Granblue Fantasy: Relink, che conquista la terza e la quinta posizione grazie al lancio dell'espansione Endless Ragnarok. Altra novità della settimana è Echoes of Aincrad: Sword Art Online, che debutta in sesta posizione nonostante valutazioni non particolarmente positive da parte degli utenti Steam..

Di seguito la top 10 di Steam del 7-14 luglio, stilata in base ai ricavi in dollari: