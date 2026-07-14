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Assassin's Creed Black Flag Resynced e la versione 1.0 di Palworld dominano la classifica di Steam

Assassin's Creed Black Flag Resynced conquista la vetta della nuova classifica Steam, seguito dalla versione 1.0 di Palworld e dal ritorno di Granblue Fantasy: Relink con l'espansione Endless Ragnarok.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   14/07/2026
Edward Kenway in Assassin's Creed 4 Black Flag Resynced

È arrivata la nuova classifica dei giochi e degli hardware più venduti su Steam nel corso dell'ultima settimana. Dopo diverse settimane di dominio, il fenomeno Meccha Chameleon deve cedere il passo ad alcuni nomi di alto profilo, scendendo in quarta posizione.

La vetta è stata conquistata da Assassin's Creed Black Flag Resynced, risultato tutto sommato prevedibile considerando i due milioni di copie vendute al lancio (su tutte le piattaforme) e il fatto che il gioco aveva già raggiunto posizioni elevate della classifica Steam nelle scorse settimane grazie ai preordini.

Il resto della classifica

Segue al secondo posto Palworld, che sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza con il lancio dell'attesa versione 1.0, come testimoniano anche gli oltre 850.000 giocatori simultanei registrati in queste ore. Chiude il podio un altro ritorno, ovvero Granblue Fantasy: Relink, che conquista la terza e la quinta posizione grazie al lancio dell'espansione Endless Ragnarok. Altra novità della settimana è Echoes of Aincrad: Sword Art Online, che debutta in sesta posizione nonostante valutazioni non particolarmente positive da parte degli utenti Steam..

Steam Machine ora ha il suo sistema di verifica di compatibilità come Steam Deck Steam Machine ora ha il suo sistema di verifica di compatibilità come Steam Deck

Di seguito la top 10 di Steam del 7-14 luglio, stilata in base ai ricavi in dollari:

  1. Assassin's Creed Black Flag: Resynced
  2. Palworld
  3. Granblue Fantasy: Relink
  4. Meccha Chameleon
  5. Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok Upgrade Kit
  6. Echoes of Aincrad
  7. Dead by Daylight
  8. Steam Deck
  9. Cyberpunk 2077
  10. EA Sports FC 26
#Classifica #Steam
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