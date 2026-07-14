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Gears of War: E-Day su PC supporterà NVIDA DLSS 4.5 e Ray Tracing

The Coalition svela le caratteristiche della versione PC di Gears of War: E-Day, sviluppata in partnership con NVIDIA e pronta a sfruttare DLSS 4.5, Ray Tracing e le principali tecnologie di upscaling.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   14/07/2026
Un nemico in Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
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Tramite un post pubblicato sulle pagine di Xbox Wire, The Coalition ha svelato le caratteristiche della versione PC di Gears of War: E-Day e una partnership con NVIDIA, che garantirà l'integrazione con le tecnologie delle schede video GeForce RTX e un'esperienza di primo livello su PC.

Nel post, il team approfondisce il lavoro svolto sulla versione PC, spiegando come Gears of War: E-Day sia stato sviluppato per sfruttare al massimo le tecnologie DirectX e le soluzioni RTX di NVIDIA. Il supporto al ray tracing hardware e alle ottimizzazioni RTX consentirà di ottenere illuminazione più realistica, riflessi accurati e una maggiore profondità delle scene, elementi che contribuiscono a restituire la tensione e la brutalità tipiche del franchise.

Non solo tecnologie NVIDIA

Accanto alla qualità visiva, The Coalition ha lavorato per garantire prestazioni solide su un'ampia gamma di configurazioni. L'integrazione completa del DLSS 4.5 - con Dynamic Multi Frame Generation, Super Resolution e NVIDIA Reflex - punta a migliorare frame rate, nitidezza dell'immagine e reattività dei comandi, assicurando un gameplay fluido sia su sistemi enthusiast sia su macchine più mainstream.

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La versione PC non si limita però alle tecnologie NVIDIA: E-Day offrirà anche il supporto ad AMD FSR, Unreal Engine TSR, Intel XeSS e all'Advanced Shader Delivery (ASD), una soluzione pensata per ridurre drasticamente i tempi di caricamento ed eliminare lo stuttering da compilazione shader al primo avvio. ASD sarà disponibile su Microsoft Store e Xbox PC app, con una copertura destinata ad ampliarsi nel tempo.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Gears of War: E-Day sarà disponibile su PC, Xbox e Game Pass a partire dal prossimo 6 agosto.

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