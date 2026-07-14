Gears of War: E-Day su PC supporterà NVIDA DLSS 4.5 e Ray Tracing

Tramite un post pubblicato sulle pagine di Xbox Wire, The Coalition ha svelato le caratteristiche della versione PC di Gears of War: E-Day e una partnership con NVIDIA, che garantirà l'integrazione con le tecnologie delle schede video GeForce RTX e un'esperienza di primo livello su PC.

Nel post, il team approfondisce il lavoro svolto sulla versione PC, spiegando come Gears of War: E-Day sia stato sviluppato per sfruttare al massimo le tecnologie DirectX e le soluzioni RTX di NVIDIA. Il supporto al ray tracing hardware e alle ottimizzazioni RTX consentirà di ottenere illuminazione più realistica, riflessi accurati e una maggiore profondità delle scene, elementi che contribuiscono a restituire la tensione e la brutalità tipiche del franchise.