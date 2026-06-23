Il film di Gears of War di Netflix racconterà le origini della Squadra Delta

Dalle pagine di Entertainment Weekly arrivano nuovi dettagli sull'adattamento cinematografico di Gears of War prodotto da Netflix, in particolare per quanto riguarda la trama.
All'interno di un ampio coverage dedicato al 25° anniversario di Xbox e ai progetti per cinema e TV, tra cui anche il film live action di Sea of Thieves, Microsoft ha confermato che la pellicola racconterà "le origini della Squadra Delta" e la loro estenuante lotta contro le Locuste. Un'indicazione che aiuta a inquadrare meglio il film, pur lasciando qualche dubbio sulla sua collocazione precisa nella continuity della serie.
Una possibilità è che il film si svolga tra gli eventi di Gears of War: E‑Day, il nuovo prequel in uscita a luglio, e il primo Gears of War, mostrando la formazione della squadra. In questo scenario, personaggi come Marcus Fenix potrebbero addirittura non comparire subito, dato che all'inizio del primo gioco si trova in prigione.
La sinossi e dettagli da Matt Booty di Xbox
"La storia delle origini della Squadra Delta, una banda raffazzonata di soldati impegnati in una disperata guerra per la sopravvivenza contro le Locuste, una razza di creature sotterranee decisa a distruggere l'umanità", recita la sinossi ufficiale.
In aggiunta, Matt Booty, chief content officer di Xbox, che a EW ha spiegato come, proprio come nei giochi, il film punterà molto sui rapporti tra i membri della squadra.
"Il gioco ruota davvero attorno ai legami tra i membri della squadra. Al suo cuore parla di fratellanza," spiega Booty. "Quando visiti lo studio di The Coalition, il loro motto è "Never Fight Alone" (non combattere mai da solo). E se ci pensi in ottica narrativa, è un punto di partenza davvero forte."
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