Il film di Gears of War di Netflix racconterà le origini della Squadra Delta

Dalle pagine di Entertainment Weekly arrivano nuovi dettagli sull'adattamento cinematografico di Gears of War prodotto da Netflix, in particolare per quanto riguarda la trama.

All'interno di un ampio coverage dedicato al 25° anniversario di Xbox e ai progetti per cinema e TV, tra cui anche il film live action di Sea of Thieves, Microsoft ha confermato che la pellicola racconterà "le origini della Squadra Delta" e la loro estenuante lotta contro le Locuste. Un'indicazione che aiuta a inquadrare meglio il film, pur lasciando qualche dubbio sulla sua collocazione precisa nella continuity della serie.

Una possibilità è che il film si svolga tra gli eventi di Gears of War: E‑Day, il nuovo prequel in uscita a luglio, e il primo Gears of War, mostrando la formazione della squadra. In questo scenario, personaggi come Marcus Fenix potrebbero addirittura non comparire subito, dato che all'inizio del primo gioco si trova in prigione.