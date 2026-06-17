Una tech demo di Gears of War: E-Day è stata presentata allo State of Unreal 2026

Durante lo State of Unreal 2026 Kate Rayner, technical director di The Coalition, è salita sul palco per presentare una tech demo di Gears of War: E-Day, che sfrutterà l'Unreal Engine 5 per consegnarci il capitolo visivamente più impressionante di sempre.

"Gears of War celebrerà il suo ventesimo anniversario quest'anno e Unreal Engine è stato alla base di ogni episodio della serie fin dal debutto del 2006", ha spiegato la Rayner. "Per Gears of War: E-Day abbiamo deciso di investire in Unreal Engine 5, partire da un hard disk vuoto e ricostruire tutto da zero per raggiungere la credibilità di un mondo nel caos."

L'obiettivo degli sviluppatori era quello di rappresentare nella maniera più convincente e drammatica possibile il Giorno dell'Emersione, quando l'Orda delle Locuste è appunto emersa dal sottosuolo devastando la civiltà. "Per far percepire davvero l'impatto emotivo di quella perdita, dovevamo tornare a uno stile visivo oscuro e brutale", ha spiegato la technical director.

Durante la dimostrazione è stata mostrata una sezione ambientata nel supermercato Pay 'n Save della città di Kalona, utilizzata come esempio delle nuove capacità offerte da Unreal Engine 5. "Grazie a MegaLights abbiamo centinaia di sorgenti luminose che proiettano ombre a 60 fotogrammi al secondo su Xbox Series X", ha detto la Rayner.