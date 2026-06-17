Dopo lo yacht, Gabe Newell ha acquistato una gigantesca villa in Florida da 70 milioni di dollari

Una vita al massimo

Tutto questo rende ancora una volta chiaro quanto le finanze di Steam siano decisamente in salute, e quanto Newell riesca a guadagnare da un'azienda che riesce a raggiungere fatturati e profitti da record pur rimanendo relativamente piccola e agile.

La nuova villa di Gabe Newell in Florida

Curiosamente, l'acquisto di Newell ricade proprio in una fase in cui Valve si ritrova, forse per la prima volta a questi livelli, di fronte a un momento da vera e propria "mega-corporate": Steam è infatti sotto accusa nel Regno Unito per pratiche monopolistiche.

Secondo l'accusa, Steam sfrutterebbe la sua posizione dominante nel mercato PC per fare leva sui prezzi di giochi e DLC, e questo potrebbe portare la compagnia a dover pagare una multa da 900 milioni di dollari, sebbene Newell sia piuttosto tranquillo sulla questione e abbia recentemente risposto alle accuse di monopolio.

In attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda, in ogni caso, Newell sembra godersi la vita nel suo "buen retiro" tra Florida e oceano.