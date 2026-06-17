Dopo lo yacht, Gabe Newell ha acquistato una gigantesca villa in Florida da 70 milioni di dollari

Proprio mentre Valve sta combattendo nel Regno Unito per una causa che la vede imputata di monopolio del mercato videoludico con Steam, il capo della compagnia, Gabe Newell, continua con gli acquisti di un certo livello, accoppiando al recente mega-yacht anche l'acquisto di una colossale villa sul mare in Florida.
Più che villa si tratta di una sorta di intero resort, un "real estate" da quasi 2000 metri quadrati che andrà al boss di Steam per la notevole cifra di 70,8 milioni di dollari, che tuttavia sembra essere un prezzaccio rispetto ai 500 milioni di dollari recentemente pagati dallo stesso Newell per il suo enorme yacht.
I due acquisti sembrano peraltro essere collegati da un filo conduttore, considerando che una proprietà di questo calibro in riva al mare in una delle zone più esclusive della Florida si associa perfettamente a un'imbarcazione colossale.
Una vita al massimo
Tutto questo rende ancora una volta chiaro quanto le finanze di Steam siano decisamente in salute, e quanto Newell riesca a guadagnare da un'azienda che riesce a raggiungere fatturati e profitti da record pur rimanendo relativamente piccola e agile.
Curiosamente, l'acquisto di Newell ricade proprio in una fase in cui Valve si ritrova, forse per la prima volta a questi livelli, di fronte a un momento da vera e propria "mega-corporate": Steam è infatti sotto accusa nel Regno Unito per pratiche monopolistiche.
Secondo l'accusa, Steam sfrutterebbe la sua posizione dominante nel mercato PC per fare leva sui prezzi di giochi e DLC, e questo potrebbe portare la compagnia a dover pagare una multa da 900 milioni di dollari, sebbene Newell sia piuttosto tranquillo sulla questione e abbia recentemente risposto alle accuse di monopolio.
In attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda, in ogni caso, Newell sembra godersi la vita nel suo "buen retiro" tra Florida e oceano.
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