Svelati i trofei di Assassin's Creed Black Flag Resynced: sono tutti offline e non conta la difficoltà

Tramite un messaggio su Steam, Ubisoft ha condiviso la lista degli obiettivi di Assassin's Creed Black Flag Resynced, il remake del gioco d'azione e avventura piratesco originariamente arrivato sulle generazioni PS3/Xbox 360 e PS4/Xbox One.
La nuova lista, adattata alle novità del gioco, sarà la stessa su Steam, Xbox e PlayStation e tutti i trofei potranno essere sbloccati indipendentemente dal livello di difficoltà e non sarà necessaria una connessione online per ottenere gli achievement (è però necessario connettersi una singola volta all'installazione). Inoltre, nessun trofeo può essere perso durante l'avventura, quindi basterà una sola partita per ottenere il 100%.
La lista dei trofei di Assassin's Creed Black Flag Resynced
Ecco l'elenco degli obiettivi tradotto dalla versione inglese; il significato è quindi corretto, ma le descrizioni potrebbero differire leggermente nella traduzione italiana ufficiale, per ora non disponibile:
- King of the Castle - Cattura tutti i forti
- The Memory of My Enemy - Mostra tutti i ritratti dei personaggi nel maniero di Great Inagua
- Dilettante - Riempi tutti gli slot della Collezione d'arte e dell'Equipaggiamento nel maniero di Great Inagua
- Governor - Restaura tutti gli edifici nel villaggio di Great Inagua
- Zero Waste - Ricomponi una mappa dai frammenti di mappa
- Grandmaster - Vinci a ciascuno dei diversi giochi delle taverne
- Articles Of Agreement - Garantisci la sopravvivenza di tutti i pirati in una rissa di strada
- Among Thieves - Sblocca uno scrigno del contrabbandiere
- Help A Brother Out - Completa una sequenza della Caccia ai Templari
- Seven Deadly Seas - Trova tutti gli scrigni del tesoro nei relitti subacquei
- Silence, Fool! - Uccidi una guardia che sta suonando una campana
- Matador - Schiva tre attacchi in carica da un cinghiale
- Perfect Predator - Metti a segno un colpo di arpione perfetto su uno squalo bianco
- Double Tap - Para 2 ocelot in rapida successione
- Owned - Completa ogni attività in un singolo luogo
- The Hangman - Uccidi 10 nemici impiccandoli con il dardo con corda
- Caught 'Em All - Coinvolgi almeno 5 nemici con una singola bomba fumogena
- Gun-kata - Usa le pistole per uccidere 4 nemici di fila entro cinque secondi
- Backs To The Wall - Uccidi un nemico con un abbattimento a parete
- Let Me Explain - Dopo una parata perfetta, esegui un totale di 4 abbattimenti
- Overdesign IV - Calcia fuori da una nave un berserk avvolto dal fumo
- Lively Havana - Fai un tour dell'Avana (completa la Sequenza 2, Memoria 1)
- All Hands On Deck - Recluta tutti gli ufficiali
- Collective Madness - Aggiungi una nave per ciascuna classe alla flotta di Kenway
- Strike The Colors - Abborda una nave ammiraglia di un convoglio
- Unsinkable - Sopravvivi a un'onda anomala presa di lato
- Yo Ho... - Impara un nuovo canto marinaresco
- Return The Favor - Sperona in carica un brigantino che sta speronando
- Hunter Hunted - Sconfiggi un cacciatore di pirati al massimo livello di ricercato
- Devil Of The Caribbean - Sconfiggi tutte le navi leggendarie
- Old Ironsides - Esegui 3 difese perfette
- Not So Little Friend - Sblocca la modalità di fuoco secondaria su un'arma della Jackdaw
- Dressing Overall - Equipaggia nuovi elementi estetici in ciascuno degli slot estetici della Jackdaw
- Smooth Operator - Fabbrica un oggetto
- Business And Pleasure - Guadagna 50.000 Reales
- Ship This - Potenzia completamente la Jackdaw
- Glutton for Nourishment - Consuma 20 cibi
- Friend To All - Interagisci con tutti e 7 gli animali amichevoli
- Davy Jones's Locker - Nuota fino al punto più basso della mappa
- Cartographer - Visita ogni luogo del gioco
- Edward Catway - Rompi 50 piante in vaso
- Ed the Diver - Nuota per un totale di 1000 metri sott'acqua, esclusi i relitti subacquei
Inoltre, ci saranno i seguenti trofei segreti, di cui non è stata ovviamente svelata la traduzione:
- Last To Leave
- A Poxy Bird
- Walls That Hold Back The Wind
- In A World Without Gold
- Ever A Splinter
- Hungover
- Blow the Man Down
La lista dei trofei è composta da classiche sfide di combattimento (parry, uccisioni in serie, attacchi o schivate contro certi nemici...) e normali traguardi di completamento della storia o delle componenti secondarie, come quelle dedicate al maniero del protagonista. Si tratta di una lista di obiettivi molto classica, che non dovrebbe mettere in difficoltà i giocatori e al massimo richiedere un po' di tempo.
Vi segnaliamo infine una scena di Assassin's Creed: Black Flag Resynced che mostra le differenze con l'originale.
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