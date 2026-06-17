Svelati i trofei di Assassin's Creed Black Flag Resynced: sono tutti offline e non conta la difficoltà

Tramite un messaggio su Steam, Ubisoft ha condiviso la lista degli obiettivi di Assassin's Creed Black Flag Resynced, il remake del gioco d'azione e avventura piratesco originariamente arrivato sulle generazioni PS3/Xbox 360 e PS4/Xbox One.

La nuova lista, adattata alle novità del gioco, sarà la stessa su Steam, Xbox e PlayStation e tutti i trofei potranno essere sbloccati indipendentemente dal livello di difficoltà e non sarà necessaria una connessione online per ottenere gli achievement (è però necessario connettersi una singola volta all'installazione). Inoltre, nessun trofeo può essere perso durante l'avventura, quindi basterà una sola partita per ottenere il 100%.