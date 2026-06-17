Unreal Engine 6 consentirà di usare skin di Fortnite in altri gioco con lo stesso motore e viceversa

Il lead del team di sviluppo di Unreal Engine 6, Marcus Wassmer, ha spiegato che la visione di Epic Games, al riguardo, è che "I contenuti e il codice dovrebbero essere trasferibili da un gioco all'altro e da un motore all'altro", in una struttura che dovrebbe portare alla cooperazione tra diverse compagnie e giochi differenti accomunati dal motore grafico.

In sostanza, si tratta di un avvicinamento a una sorta di economia condivisa tra diversi titoli accomunati dalla stessa base tecnologica, che potrebbero anche condividere contenuti aggiuntivi e personalizzazioni, ovviamente nel caso in cui la questione possa avere senso nei diversi contesti (o almeno si spera che ci sia una certa coerenza).

Una novità piuttosto bizzarra è emersa dalla presentazione State of Unreal, con l'annuncio di una funzionalità specifica di Unreal Engine 6 che consentirà di usare le skin di Fortnite in qualsiasi altro gioco basato sullo stesso motore grafico, e viceversa .

Un esperimento di economia condivisa

"Il nostro obiettivo è offrire all'industria dei videogiochi un modo completamente nuovo per far crescere i nostri ecosistemi attraverso la promozione incrociata e il valore trasferibile dei giocatori", ovvero la possibilità di spostare contenuti acquistati da un gioco all'altro, all'occorrenza.

Un'immagine di Rocket League in Unreal Engine 6

"Gli elementi cosmetici di Fortnite saranno la nostra prima prova di portabilità", ha aggiunto, "Inizieremo spostando il nostro sistema di base verso un modulo aperto di Unreal Engine 6. Questo significa che avrete l'opzione di utilizzare degli oggetti estetici di Fortnite all'interno dei vostri giochi, e avrete a disposizione gli strumenti per consentire di spostare tali elementi costruiti per i vostri giochi all'interno di Fortnite".

Ovviamente è una proposta che Epic Games fa agli altri sviluppatori e non è detto che questa trovi effettivamente un'attuazione concreta, ma l'idea della costruzione di "un'economia condivisa per gli asset smart", come viene riferita da Wassmer, è alquanto interessante.

D'altra parte, la diffusione di Unreal Engine è un punto di partenza decisamente vantaggioso per esperimenti di questo tipo. Nel corso dello State of Unreal abbiamo visto un drammatico trailer di Gears of War: E-Day e anche una tech demo impressionante.