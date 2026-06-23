Unreal Engine 6 è la strategia di Tim Sweeney per superare la crisi dei titoli multiplayer

La scorsa settimana, in occasione dello State of Unreal 2026 del 17 giugno, Epic Games ha presentato il suo motore grafico di nuova generazione, l' Unreal Engine 6 , illustrandone le caratteristiche previste e i cambiamenti a livello strutturale.

La soluzione del problema?

Fortnite farà da primo banco di prova per questa tecnologia: la portabilità consentirà agli utenti di utilizzare elementi estetici sbloccati o acquistati nel battle royale all'interno di altri giochi basati sullo stesso motore, e viceversa. A questo si aggiunge una nuova funzione di collegamento social trasversale (cross-game), che permetterà ai giocatori di essere connessi a un titolo mentre comunicano in chat vocale con utenti impegnati in un gioco differente.

In una recente intervista rilasciata alla testata sudcoreana Inven Global, il CEO di Epic Games Tim Sweeney ha approfondito l'argomento, inquadrandolo come una potenziale risposta alle difficoltà che le nuove uscite affrontano nell'attuale mercato videoludico. Pur premettendo che l'attuale crisi dell'industria dei titoli tripla A è legata a molteplici fattori, tra cui budget di produzione eccessivi e slegati dalle reali dimensioni del mercato, Sweeney ha evidenziato un ostacolo specifico che colpisce i titoli multiplayer live-service, e che Epic spera di mitigare.

"Gli utenti tendono a godersi i videogiochi insieme ai propri gruppi di amici, ed è quasi impossibile spostare l'intero gruppo da un gioco esistente a uno completamente nuovo", ha spiegato Sweeney. "Solo i grandi successi che appaiono una volta ogni pochi anni riescono in questa migrazione di comunità. Questo è il motivo decisivo per cui, di recente, molte nuove uscite multiplayer hanno fallito una dopo l'altra. Gli utenti hanno già le loro comunità in Fortnite, Call of Duty, Counter Strike e Apex Legends; non c'è motivo di lasciare indietro gli amici e passare a un nuovo gioco andando da soli".

Tuttavia, grazie alle già citate funzioni di collegamento social dell'Unreal Engine 6, gli utenti avranno la possibilità di "formare gruppi tramite chat vocale con amici che si trovano nel Gioco B mentre sono connessi al Gioco A, incoraggiandoli a provare un nuovo titolo". Inoltre, Sweeney ritiene che la possibilità di trasferire oggetti rari da un gioco all'altro fornirà ai giocatori un incentivo economico ulteriore per testare le nuove uscite.

"L'interconnessione sociale ed economica che stiamo progettando come architettura centrale dell'Unreal Engine 6 non solo aiuterà gli sviluppatori di prossima generazione a creare giochi in modo molto più efficiente e sofisticato, ma alla fine fidelizzerà fortemente gli utenti, aumentando drasticamente le probabilità di un successo globale", ha concluso il CEO.

Il lancio dell'Unreal Engine 6 in versione Accesso Anticipato è attualmente programmato per la fine del 2027. La versione definitiva dovrebbe essere resa disponibile tra i 12 e i 18 mesi successivi.