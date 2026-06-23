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Il primo iPhone pieghevole avrà un doppio display OLED Samsung: tecnologia M16 per l'esterno e M14 per l'interno

Apple starebbe sviluppando il primo iPhone pieghevole con una combinazione di pannelli Samsung M16 e M14 OLED. Ecco alcuni dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   23/06/2026
iPhone pieghevole

Apple starebbe preparando una strategia particolare per il suo primo smartphone pieghevole, conosciuto provvisoriamente come iPhone Ultra o iPhone Fold.

Secondo le informazioni diffuse dal leaker Schrödinger, l'azienda avrebbe scelto di utilizzare due differenti tecnologie OLED Samsung per i due schermi del dispositivo, con l'obiettivo di trovare un equilibrio tra prestazioni elevate e contenimento dei costi.

Il display esterno del futuro iPhone pieghevole dovrebbe utilizzare il nuovo pannello Samsung M16 OLED, una soluzione più avanzata con profondità colore nativa a 10 bit. Lo schermo interno, invece, dovrebbe mantenere il precedente pannello M14 OLED.

La scelta di Apple per il suo iPhone pieghevole

Il pannello esterno dovrebbe inoltre integrare la tecnologia Color Filter on Encapsulation (COE), che elimina il tradizionale polarizzatore circolare sostituendolo con un filtro colore applicato direttamente sullo strato di protezione del display. Questa soluzione permette di ridurre lo spessore del pannello e migliorare l'efficienza energetica.

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Il Samsung M16 OLED utilizza anche materiali OLED blu fosforescenti al posto di quelli fluorescenti, offrendo secondo le informazioni riportate un incremento dell'efficienza rispetto alle generazioni precedenti.

Apple avrebbe inoltre siglato un accordo pluriennale esclusivo con Samsung per la fornitura dei pannelli M16 E7 OLED, destinati anche ai futuri iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Design e caratteristiche (ancora) ipotetiche del primo iPhone pieghevole

Per quanto riguarda il design, il dispositivo pieghevole dovrebbe integrare una camera di vapore dedicata per la gestione del calore e una struttura progettata per ridurre al minimo la piega centrale dello schermo. L'utilizzo di vetro ultra sottile e materiali flessibili, insieme a una cerniera in Liquidmetal stampata in 3D, dovrebbe contribuire a limitare la visibilità della piega fino a circa 0,15 mm.

Iphone Pieghevole

Tra le caratteristiche previste vengono citati un display con risoluzione 2713 x 1920 pixel in formato 4:3, Touch ID laterale al posto del Face ID, chip A20 Pro, 12 GB di RAM, modem 5G C2 proprietario, doppia fotocamera posteriore da 48 megapixel, fotocamera frontale fino a 24 megapixel e batteria tra 5400 e 5800 mAh. Il lancio sarebbe previsto per l'autunno 2026 con un prezzo iniziale stimato intorno ai 2000 dollari.

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