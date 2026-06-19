iPhone Ultra: ecco come sarà il pieghevole Apple secondo i render

Dovrebbero ormai mancare pochi mesi alla presentazione del primo iPhone pieghevole di Apple, che secondo le indiscrezioni dovrebbe chiamarsi iPhone Ultra. Nel frattempo, i nuovi render trapelati online ci offrono uno sguardo più concreto sul possibile design del dispositivo, che da chiuso dovrebbe ricordare un classico iPhone, mentre una volta aperto assumerebbe le sembianze di un iPad. Come sempre, vi invitiamo a prendere queste informazioni con la dovuta cautela, dato che i render potrebbero non rappresentare la versione definitiva del prodotto.
Il design del pieghevole
Le immagini sono state condivise da Jon Prosser (fpt.) e mostrano il possibile design di iPhone Ultra. A quanto pare, Apple non è interessata ad adottare un formato stretto, piuttosto punterà - come già anticipato in precedenza - a una soluzione più ampia. In sostanza, da chiuso dovrebbe ricordare un normale iPhone, risultando quindi compatto e poco ingombrante, mentre una volta aperto si trasformerebbe in un dispositivo più ampio, simile a un iPad.
Passando ai dettagli più concreti, da aperto dovrebbe avere 4,5 mm di spessore, quindi sarà più sottile di iPhone Air ma sarà 0,3 mm più spesso del Fold 7 di Samsung. L'obiettivo è quello di offrire un dispositivo che sia versatile e di facile utilizzo ma che non sia neanche troppo stretto. Samsung con il suo Galaxy Z Fold 7, ad esempio, ha già cambiato approccio. Secondo quanto riportato da Prosser, inoltre, il pieghevole di Apple dovrebbe avere una piega quasi invisibile.
Ma quanto costerà?
Tutto ciò, purtroppo, avrà un costo decisamente elevato: oltre 2.000 dollari. Sarà quindi un dispositivo dedicato a una ristretta fascia di utenti, ma destinato a competere con altri modelli di fascia alta, tra cui i futuri Galaxy Z Fold.
Nel frattempo, pochi giorni fa sono stati mostrati anche i modelli dummy del pieghevole, a quanto pare disponibile in due colorazioni. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni in merito. Ricordiamo che la presentazione è prevista per settembre insieme alla gamma iPhone 18 Pro.
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