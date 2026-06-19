iPhone Ultra: ecco come sarà il pieghevole Apple secondo i render

Il design del pieghevole

Le immagini sono state condivise da Jon Prosser (fpt.) e mostrano il possibile design di iPhone Ultra. A quanto pare, Apple non è interessata ad adottare un formato stretto, piuttosto punterà - come già anticipato in precedenza - a una soluzione più ampia. In sostanza, da chiuso dovrebbe ricordare un normale iPhone, risultando quindi compatto e poco ingombrante, mentre una volta aperto si trasformerebbe in un dispositivo più ampio, simile a un iPad.

Passando ai dettagli più concreti, da aperto dovrebbe avere 4,5 mm di spessore, quindi sarà più sottile di iPhone Air ma sarà 0,3 mm più spesso del Fold 7 di Samsung. L'obiettivo è quello di offrire un dispositivo che sia versatile e di facile utilizzo ma che non sia neanche troppo stretto. Samsung con il suo Galaxy Z Fold 7, ad esempio, ha già cambiato approccio. Secondo quanto riportato da Prosser, inoltre, il pieghevole di Apple dovrebbe avere una piega quasi invisibile.