Samsung brevetta uno smartphone a forma di mattone: ecco il perché della strana forma

Samsung, tra le aziende più attive nel settore dei display flessibili, ha recentemente depositato un brevetto che immagina una categoria di smartphone ancora più complessa. Il progetto combina diverse tecnologie già sperimentate separatamente, dando vita a un dispositivo che può piegarsi, estendersi e arrotolarsi per modificare in modo significativo la superficie dello schermo.

Negli ultimi anni l'attenzione dei produttori di smartphone si è concentrata soprattutto sui modelli pieghevoli, ma i brevetti depositati dai produttori mostrano come la ricerca stia esplorando anche strade decisamente più insolite.

Brevetto Samsung: uno smartphone che unisce schermo pieghevole e arrotolabile

Le immagini associate al brevetto mostrano un dispositivo dall'aspetto piuttosto particolare. Nella configurazione chiusa, il telefono presenta una forma allungata e spessa che ricorda i primi cellulari degli anni Novanta, ben lontana dagli smartphone sottili attualmente sul mercato.

Il brevetto di smartphone pieghevole e arrotolabile di Samsung, nella forma chiusa

L'idea alla base del progetto è quella di offrire un prodotto relativamente compatto durante il trasporto, capace però di aumentare notevolmente le proprie dimensioni quando necessario. Il meccanismo immaginato da Samsung consentirebbe infatti di aprire il dispositivo come un tradizionale pieghevole a libro, rivelando una superficie più ampia.

La caratteristica più insolita emerge però nella fase successiva. Una volta aperto, lo schermo potrebbe estendersi ulteriormente grazie a una sezione arrotolabile integrata nella struttura. In questo modo l'area di visualizzazione raggiungerebbe dimensioni vicine a quelle di un piccolo tablet, offrendo più spazio per produttività, lettura o contenuti multimediali.

Il brevetto di smartphone pieghevole e arrotolabile di Samsung, nella forma aperta

Dalle illustrazioni del brevetto sembra inoltre che il display occupi gran parte della superficie esterna del dispositivo, contribuendo a creare un design molto diverso da quello degli smartphone attualmente disponibili. Si tratta di un approccio che punta a sfruttare al massimo la flessibilità dei pannelli OLED sviluppati dall'azienda negli ultimi anni.

Naturalmente restano diversi interrogativi sulla reale fattibilità del progetto. Il brevetto non include informazioni dettagliate su peso, spessore o dimensioni finali. Considerando la presenza di più meccanismi mobili e di un display capace sia di piegarsi sia di arrotolarsi, è plausibile immaginare un dispositivo più spesso e complesso rispetto ai modelli attuali.

Come accade spesso in questi casi, il deposito di un brevetto non rappresenta una conferma dell'arrivo sul mercato di un prodotto. Le aziende registrano regolarmente idee e concetti che servono a proteggere possibili sviluppi futuri, senza che questi si trasformino necessariamente in dispositivi commerciali.

Il documento offre comunque uno sguardo interessante sulle direzioni che Samsung sta valutando per l'evoluzione degli smartphone. Mentre il mercato dei pieghevoli continua a crescere, i produttori sono alla ricerca di nuove formule capaci di distinguersi e chissà, magari in futuro rivedremo anche uno di questi design falliti che potrebbero tornare grazie all'intelligenza artificiale.