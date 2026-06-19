Borderlands 4 con la versione 1.8 introduce un nuovo raid e il Pacchetto Taglia 3

2K e Gearbox Software hanno annunciato la Versione 1.8 di Borderlands 4 , un aggiornamento di dimensioni generose in arrivo il 25 giugno . Tra le novità troviamo nuovi contenuti endgame gratuiti e premium.

Una panoramica delle novità

Il Pacchetto Taglia 3 è suddiviso in due componenti acquistabili separatamente: l'espansione narrativa A Zane to Kill For e la Carta Cripta 3. La storia porta i Cacciacripta dentro un videogioco arcade neon‑noir, dove dovranno indagare sull'omicidio del Digi‑Clone di Zane. La missione, rigiocabile, include un nuovo boss e due mini‑boss. La Carta Cripta 3 aggiunge ricompense a tema arcade, tra cui 24 cosmetici e quattro pezzi di equipaggiamento con statistiche riassegnabili.

Sul fronte dei contenuti gratuiti, il Takedown all'Abisso di Hadron è una nuova sfida endgame ambientata in una stazione di ricerca sottomarina infestata da creature mutate. Il raid è accessibile dopo la campagna e offre un percorso ricco di nemici fino allo scontro finale con il Child of Terramorphous. I nemici si adattano alla dimensione del gruppo e i giocatori possono aumentare la difficoltà con i livelli Caos o la modalità Hardcore. Le ricompense includono una nuova arma Perlescente, nove oggetti Leggendari e cinque Mod di Classe, con una sesta in arrivo nel 2026 insieme al prossimo Cacciacripta.

Guardando al futuro, il Pacchetto Taglia 4: Murders & Acquisitions arriverà il 30 luglio con la Versione 1.9, mentre a settembre debutteranno il Pacchetto Taglia 5 e il Pacchetto Storia 2, che introdurrà il nuovo Cacciacripta Loveless the Hacker.