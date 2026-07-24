La nuova espansione di Borderlands 4, Story Pack 2: FL4K and the Last Resort, ha una data d'uscita

Gearbox continua ad espandere e arricchire Borderlands 4 e ha recentemente annunciato la data di uscita della seconda espansione maggiore per il gioco, ovvero lo Story Pack 2: FL4K and the Last Resort, che arriverà il 10 settembre.
Nello stesso giorno, il gioco otterrà anche il suo quinto Bounty Pack, introducendo ulteriori contenuti dopo il quarto pacchetto di taglie intitolato "Murders and Acquisitions" che è invece previsto per la prossima settimana, ovvero il 30 luglio, all'interno del fitto programma di aggiornamenti per Borderlands 4.
I Bounty Pack introducono principalmente nuove missioni secondarie incentrate sulla caccia alle taglie, ma all'interno di quest piuttosto complesse che arricchiscono in maniera notevole la dotazione di base del gioco.
Una nuova porzione di storia
Story Pack 2: FL4K and the Last Resort è una vera e propria espansione maggiore per Borderlands 4, che il 10 settembre introdurrà una nuova porzione di storia per il quarto capitolo della celebre serie di giochi di ruolo d'azione ad ambientazione fantascientifica.
Il secondo pacchetto della storia arriverà insieme al grosso update che porterà alla versione 1.10, e si incentra sul ritorno del leggendario beastmaster e Vult Hunter già visto in Borderlands 3, ovvero Loveless the Hacker, che si aggiunge ai personaggi giocabili.
Questa nuova campagna narrativa segue FL4K nel suo trionfale ritorno e nel proseguimento della "Caccia" su Kairos alla ricerca del suo compagno skag scomparso, Mr. Chew.
Questa lo porta a un resort vulcanico e ricoperto dalla vegetazione su un'isola dalla giungla rigogliosa, dove la società Tediore sta dando il via a un'invasione segreta, a quanto pare.
In tutto questo assisteremo anche all'arrivo di Loveless l'Hacker, in verità una ex-hacker di Anshin diventata assassina e dotata di cibernetica di alto livello e di un virus digitale da lei stessa creato, in grado di trasformarsi in un'estensione fisica della sua volontà.