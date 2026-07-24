Un nuovo gioco di Batman è stato annunciato, legato alla serie animata Caped Crusader

Amazon Games ha annunciato un nuovo videogioco su Batman legato alla serie animata Caped Crusader, all'interno di un'operazione trans-media per la produzione in questione, a quanto pare: con l'arrivo della seconda stagione della serie, è stato dunque presentato anche il videogioco di Batman: Caped Crusader.
Si tratta di un gioco esclusivo di Luna, il servizio di cloud gaming gestito da Amazon e collegato all'abbonamento Prime, che consente di prendere parte alla soluzione di diversi casi in multiplayer cooperativo, all'interno del catalogo di titoli destinati agli abbonati.
Invece di interpretare direttamente Batman, in questo titolo siamo dei detective assegnati a diversi casi dal dipartimento di polizia di Gotham City, calandoci all'interno della particolare ambientazione della serie da nuovi punti di vista.
Detective in cooperativa
Batman: Caped Crusader sarà disponibile in esclusiva su Luna dal 31 luglio, e sarà giocabile con un abbonamento ad Amazon Prime, che comprende anche Prime Gaming e i vari vantaggi collegati alla sottoscrizione in questione.
Il lancio coincide con l'arrivo della Stagione 2 della serie animata su Prime Video di cui abbiamo anche recensito la prima stagione, con il gioco che risulta dunque gratuito per tutti gli abbonati a Prime che possono contemporaneamente vedere la nuova serie e anche viverla dall'interno con questo titolo.
Si tratta di un'avventura composta da 11 episodi tutti incentrati sulla soluzione di enigmi e la collaborazione tra giocatori, che devono agire insieme per cercare di portare a termine i numerosi casi proposti dalla GCPD fra le strade di Gotham.
Giocando al fianco del Detective Montoya come parte della cerchia ristretta di Batman e della task force del GCPD, i giocatori analizzeranno le prove, seguiranno le piste e affronteranno iconici supercattivi della DC in 11 avvincenti episodi.
Lungo il percorso, ogni episodio propone nuovi minigiochi investigativi, portandoci a indagare, interrogare e dedurre in base alle prove riscontrate, per districarci nella intricata rete criminale tessuta dai criminali più subdoli di Gotham City, tra cui "Scarecrow", "Babyface", "Tweedledee e Tweedledum", "Dollmaker", "Lynx", "Music Meister" e, naturalmente, il maniacale "Joker".