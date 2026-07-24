Un nuovo gioco di Batman è stato annunciato, legato alla serie animata Caped Crusader

Amazon Games ha annunciato un nuovo videogioco su Batman legato alla serie animata Caped Crusader, all'interno di un'operazione trans-media per la produzione in questione, a quanto pare: con l'arrivo della seconda stagione della serie, è stato dunque presentato anche il videogioco di Batman: Caped Crusader .

Detective in cooperativa

Batman: Caped Crusader sarà disponibile in esclusiva su Luna dal 31 luglio, e sarà giocabile con un abbonamento ad Amazon Prime, che comprende anche Prime Gaming e i vari vantaggi collegati alla sottoscrizione in questione.

Il lancio coincide con l'arrivo della Stagione 2 della serie animata su Prime Video di cui abbiamo anche recensito la prima stagione, con il gioco che risulta dunque gratuito per tutti gli abbonati a Prime che possono contemporaneamente vedere la nuova serie e anche viverla dall'interno con questo titolo.

Si tratta di un'avventura composta da 11 episodi tutti incentrati sulla soluzione di enigmi e la collaborazione tra giocatori, che devono agire insieme per cercare di portare a termine i numerosi casi proposti dalla GCPD fra le strade di Gotham.

Giocando al fianco del Detective Montoya come parte della cerchia ristretta di Batman e della task force del GCPD, i giocatori analizzeranno le prove, seguiranno le piste e affronteranno iconici supercattivi della DC in 11 avvincenti episodi.

Lungo il percorso, ogni episodio propone nuovi minigiochi investigativi, portandoci a indagare, interrogare e dedurre in base alle prove riscontrate, per districarci nella intricata rete criminale tessuta dai criminali più subdoli di Gotham City, tra cui "Scarecrow", "Babyface", "Tweedledee e Tweedledum", "Dollmaker", "Lynx", "Music Meister" e, naturalmente, il maniacale "Joker".