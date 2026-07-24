Preordina Lies of P: Complete Edition per Nintendo Switch 2 dai contenuti esclusivi

Su Amazon è attualmente disponibile il preordine di Lies of P: Complete Edition per Nintendo Switch 2 a 69,99 €. Se sei interessato, puoi prenotarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni, considerando che l'uscita ufficiale è prevista per il 2 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

I contenuti della Complete Edition

Questa edizione include contenuti e costumi bonus, tra cui gli abiti da burattino dispettoso, il pacchetto estetico Lies of P: Principe di Krat e sei carte lore collezionabili dedicate ai personaggi del gioco. Questo titolo è ottimizzato per Nintendo Switch 2 e ti permetterà di padroneggiare un sistema di combattimento basato su creazione di armi, parate e gadget. Si tratta nello specifico di un soulslike che reinterpreta il Pinocchio di Collodi con un tono oscuro e inquietante.

Lies of P Complete Edition

Il comparto artistico è straordinario, mentre il gioco è complessivamente corposo, appassionante e impegnativo. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.