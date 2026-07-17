1

Lies of P per Nintendo Switch 2 viene mostrato con un nuovo trailer

Round8 e Neowiz hanno pubblicato un nuovo trailer per la Complete Edition di Lies of P, che sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 6 agosto.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/07/2026
Il protagonista di Lies of P
Lies of P
Lies of P
Articoli News Video Immagini

Round8 Studio e Neowiz hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato a Lies of P: Complete Edition per Nintendo Switch, che come sappiamo sarà disponibile a partire dal 6 agosto e porterà sulla console ibrida giapponese l'eccellente esperienza soulslike ispirata al Pinocchio di Collodi.

Il video illustra le meccaniche che hanno determinato il successo di questo brillante action RPG su PC, PlayStation e Xbox, ma soprattutto conferma che su Nintendo Switch 2 sarà presente una modalità a 60 fps per ottenere un gameplay preciso e reattivo.

Si tratta ovviamente di un dettaglio tecnico fondamentale a fronte della sfida tutt'altro che banale che viene proposta da Lies of P: nella campagna del gioco dovremo affrontare orde di burattini fuori controllo, sullo sfondo di una città in stile Belle Epoque devastata dalla ribellione di questi automi.

Lies of P: Edizione Completa in arrivo su Nintendo Switch, data di uscita annunciata con trailer Lies of P: Edizione Completa in arrivo su Nintendo Switch, data di uscita annunciata con trailer

La trama messa a punto dagli autori si pone come un'affascinante rilettura del classico della letteratura italiana, i cui personaggi vengono miscelati alla fantascienza di Asimov e a stili e ispirazioni provenienti dalle opere di FromSoftware.

Un'edizione completa

Come saprete, la Complete Edition di Lies of P per Nintendo Switch 2 include nativamente anche l'espansione Overture, lanciata a sorpresa su PC, PlayStation e Xbox esattamente un anno fa e capace di arricchire la lore di nuovi retroscena e figure ricche di fascino.

L'appuntamento con questa nuova edizione è dunque fissato al prossimo 6 agosto, come detto: vedremo se Nintendo Switch 2 sarà capace di sorprenderci anche in quest'occasione con una conversione brillante.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Lies of P per Nintendo Switch 2 viene mostrato con un nuovo trailer