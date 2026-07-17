Lies of P per Nintendo Switch 2 viene mostrato con un nuovo trailer

Round8 Studio e Neowiz hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato a Lies of P: Complete Edition per Nintendo Switch, che come sappiamo sarà disponibile a partire dal 6 agosto e porterà sulla console ibrida giapponese l'eccellente esperienza soulslike ispirata al Pinocchio di Collodi.

Il video illustra le meccaniche che hanno determinato il successo di questo brillante action RPG su PC, PlayStation e Xbox, ma soprattutto conferma che su Nintendo Switch 2 sarà presente una modalità a 60 fps per ottenere un gameplay preciso e reattivo.

Si tratta ovviamente di un dettaglio tecnico fondamentale a fronte della sfida tutt'altro che banale che viene proposta da Lies of P: nella campagna del gioco dovremo affrontare orde di burattini fuori controllo, sullo sfondo di una città in stile Belle Epoque devastata dalla ribellione di questi automi.

La trama messa a punto dagli autori si pone come un'affascinante rilettura del classico della letteratura italiana, i cui personaggi vengono miscelati alla fantascienza di Asimov e a stili e ispirazioni provenienti dalle opere di FromSoftware.