Lies of P: Edizione Completa in arrivo su Nintendo Switch, data di uscita annunciata con trailer

Lies of P arriva finalmente anche su Nintendo Switch 2, e lo fa con la edizione completa, comprensiva del gioco originale e delle aggiunte successive al lancio, offrendo dunque l'esperienza totale delle avventure create da Neowiz.
"Vivi l'intero viaggio del burattino di Geppetto in questo soulslike ottimizzato per Nintendo Switch 2", si legge nel comunicato stampa ufficiale, "In quest'avventura incapperai in una rete di bugie, tra mostri inimmaginabili e personaggi poco affidabili".
"In un mondo costruito sull'inganno, le tue scelte decideranno la tua umanità, con conseguenze che dal passato si propagano fino al presente".
L'esperienza completa
Lies of P è un action RPG in stile souls-like davvero molto particolare, a partire dalla sua ambientazione in stile dark fantasy che richiama la storia di Pinocchio, ma reinterpretata in chiave decisamente oscura.
Che tu stia consolando un'anima disperata, oppure cercando vendetta a fianco della Persecutrice leggendaria, ogni azione in Lies of P influenza la storia, che arriverà a finali alternativi multipli.
All'interno dell'Edizione Completa si trova anche l'angosciante espansione-prequel intitolata Lies of P: Overture, che aggiunge una notevole quantità di ore di gameplay oltre al gioco base, in un unico pacchetto.
In Europa, Lies of P: edizione completa ha la data di uscita fissata per il 5 agosto, con i preordini in apertura oggi stesso, 9 giugno.
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