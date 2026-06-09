Splatoon Raiders torna a mostrarsi in un trailer, annunciato un Nintendo Direct dedicato e i Joy‑Con 2 a tema

Tra i tanti giochi presentati nel Nintendo Direct di oggi c'era anche Splatoon Raiders, lo spin‑off della serie "splattatutto" con un forte focus sul single player. Per l'occasione è stato mostrato un nuovo trailer che svela ulteriori dettagli in vista del debutto su Nintendo Switch 2, previsto per il 23 luglio.

Le novità non finiscono qui: Nintendo ha annunciato anche un Nintendo Direct monografico dedicato al gioco, in programma il 30 giugno alle 16:00 italiane. Al lancio sarà inoltre disponibile una nuova versione dei Joy‑Con 2 a tema Splatoon Raiders: la scocca resta nera/grafite, mentre gli accenti colorati sono ora blu e giallo.