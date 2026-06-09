Splatoon Raiders torna a mostrarsi in un trailer, annunciato un Nintendo Direct dedicato e i Joy‑Con 2 a tema

Tra i tanti giochi presentati nel Nintendo Direct di oggi c'era anche Splatoon Raiders, lo spin‑off della serie "splattatutto" con un forte focus sul single player. Per l'occasione è stato mostrato un nuovo trailer che svela ulteriori dettagli in vista del debutto su Nintendo Switch 2, previsto per il 23 luglio.
Le novità non finiscono qui: Nintendo ha annunciato anche un Nintendo Direct monografico dedicato al gioco, in programma il 30 giugno alle 16:00 italiane. Al lancio sarà inoltre disponibile una nuova versione dei Joy‑Con 2 a tema Splatoon Raiders: la scocca resta nera/grafite, mentre gli accenti colorati sono ora blu e giallo.
Le novità presentate al Direct
Il trailer si apre mostrando la base operativa situata in mare aperto, dove potremo contare sull'aiuto del Trio Triglio. Da qui partiranno tutte le missioni alla ricerca di tesori nelle Isole Spirhalite, l'arcipelago che fa da scenario all'avventura.
Durante l'esplorazione dovremo affrontare Salmonoidi particolarmente aggressivi, eliminabili con il nostro fucile a inchiostro e con il supporto del Robot esploratore, capace di colpire i bersagli con mosse speciali. Potremo inoltre utilizzare diversi Congegni, come la Pentoletta, la Splatascia e gli Splatelliti, alternandoli rapidamente senza interruzioni.
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