Splatoon Raiders o Avatar Legends? Cosa giocherete questo fine settimana?

L'ultimo fine settimana di luglio è iniziato e i videogiocatori che non sono al mare, al lago o in montagna (o qualsiasi altro luogo si voglia visitare durante la stagione calda) potrebbero voler sfruttare il tempo libero per giocare ai propri giochi preferiti del momento. La domanda è sempre quella: cosa giocherete questo weekend?

Parlando delle uscite più recenti, i nomi di punta sono Splatoon Raiders e Avatar Legends: The Fighting Game.