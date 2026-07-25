Splatoon Raiders o Avatar Legends? Cosa giocherete questo fine settimana?

L'ultimo fine settimana di luglio è iniziato e i videogiocatori che non sono al mare, al lago o in montagna (o qualsiasi altro luogo si voglia visitare durante la stagione calda) potrebbero voler sfruttare il tempo libero per giocare ai propri giochi preferiti del momento. La domanda è sempre quella: cosa giocherete questo weekend?
Parlando delle uscite più recenti, i nomi di punta sono Splatoon Raiders e Avatar Legends: The Fighting Game.
I giochi della settimana
Splatoon Raiders è uno sparatutto single player (con modalità cooperativa) per Nintendo Switch 2, spin-off della saga principale focalizzata sul multigiocatore. Il gioco propone un'esperienza più esplorativa e narrativa, con missioni secondarie ed enigmi da risolvere. Potete leggere la recensione di Splatoon Raiders qui.
Avatar Legends: The Fighting Game è invece, come è facile intuire, un picchiaduro basato sull'amata serie di Nickelodeon, che vede l'Avatar lottare contro le forze che tolgono equilibrio al mondo. Si tratta di un titolo in 2D che, secondo la nostra recensione, è fedele alla serie ma povero di contenuti.
Ovviamente in molti opteranno per qualche titolo presente nel backlog o da poco caricato sui servizi in abbonamento come PS Plus e Xbox Game Pass. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend del 25 luglio?