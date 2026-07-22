Ora il team, in collaborazione con i publisher PM Studios e Skydance Games, per il suo gioco di debutto ha deciso di misurarsi con una proprietà intellettuale prestigiosa come Avatar, cercando di fare le cose in grande e coinvolgendo anche alcuni degli autori originali della serie . Realizzare un nuovo picchiaduro, però, non è affatto semplice. Il genere è dominato da nomi storici e la forte concorrenza rende sempre più difficile conquistare nuovi giocatori, anche quando si può contare su una licenza così importante. Proprio per questo il nome di Avatar potrebbe non bastare a garantire il successo del progetto. C'è però una prima nota positiva da sottolineare: il prezzo contenuto, decisamente coerente con la natura e l'entità dell'esperienza proposta.

Il mondo di Avatar, con il suo mix di arti marziali e dominio degli elementi, rappresenta un materiale perfetto da trasformare in un picchiaduro. A raccogliere la sfida è stato lo studio americano Gameplay Group International, formato da veterani del settore che in passato hanno già dato vita a due fighting game indipendenti piuttosto apprezzati . Il primo è Them's Fightin' Herds, un picchiaduro dal tratto fortemente cartoonesco nato inizialmente come progetto basato su My Little Pony, prima che Hasbro ne interrompesse lo sviluppo per questioni legate ai diritti. Più recente è invece Diesel Legacy: The Brazen Age, uscito da più di un anno, un interessante esperimento basato su combattimenti 2 contro 2 che si distingueva soprattutto per la sua direzione artistica.

Sembra che quest'anno i picchiaduro basati su grandi licenze vadano particolarmente di moda. Qualche mese fa è infatti uscito Invincible VS , mentre tra pochi giorni arriverà anche Marvel Tokon: Fighting Souls , sviluppato da Arc System Works. Proprio in questi giorni, però, debutta un altro interessante esponente del genere: Avatar Legends: The Fighting Game. Il titolo è tratto dalla celebre serie animata di Nickelodeon , tornata recentemente sotto i riflettori grazie all'adattamento live action di Netflix, che quest'anno ha raggiunto la sua seconda stagione.

L’universo espanso di Avatar

Avatar: The Last Airbender ha debuttato ormai più di vent'anni fa, quando negli Stati Uniti andò in onda la sua prima stagione. La serie animata fu un successo clamoroso e portò prima alla realizzazione del film diretto da M. Night Shyamalan nel 2010 - rivelatosi un clamoroso flop - e poi, nel 2012, al sequel animato The Legend of Korra, con una nuova protagonista e un nuovo cast di personaggi. Da allora l'universo di Avatar ha continuato a espandersi attraverso fumetti e romanzi, raccontando anche le vicende degli Avatar del passato.

Avatar Legends: The Fighting Game non si limita quindi a riprendere i protagonisti della serie originale, ma attinge all'intero universo narrativo creato in tutti questi anni. Il roster iniziale comprende dodici combattenti provenienti da Avatar: The Last Airbender, The Legend of Korra e perfino dalle opere collaterali, tanto che tra i personaggi giocabili troviamo anche l'Avatar Kyoshi.

Dodici combattenti, però, sono oggettivamente pochi per un picchiaduro moderno, soprattutto considerando che due di essi sono varianti di Aang e Korra. È vero che presentano mosse e stili di combattimento differenti rispetto alle versioni base, ma restano comunque gli stessi personaggi. Questo perché, come ormai accade nella maggior parte dei fighting game moderni, è già previsto un Pass Anno 1 che introdurrà cinque nuovi lottatori, con l'ultimo che verrà scelto direttamente dalla community tramite votazione.

Anche le modalità non sono particolarmente numerose. La più interessante è senza dubbio lo Story Mode, realizzato con la collaborazione di Michael Dante DiMartino, co-creatore della serie originale, e di Tim Hedrick, storico sceneggiatore del franchise.

Lo stile grafico del picchiaduro ricalca perfettamente quello della serie animata

La storia viene raccontata utilizzando gli stessi modelli in due dimensioni dei personaggi giocabili, alternando dialoghi e combattimenti nei quali si avrà modo di utilizzare praticamente tutto il roster. Non bisogna aspettarsi una narrazione particolarmente profonda: si tratta principalmente di un pretesto per mettere uno contro l'altro i vari protagonisti dell'universo di Avatar. Nonostante questo, gli autori hanno inserito un paio di trovate davvero brillanti che faranno sorridere i fan storici, soprattutto quelli che ricordano l'eterna sfortuna del venditore di cavoli. La modalità, inoltre, si conclude in circa tre ore.

Meno convincente è invece il sistema di progressione inserito nello Story Mode. Al termine di ogni combattimento i personaggi guadagnano esperienza, ma salire di livello serve unicamente ad aumentare la capacità della barra dedicata alle mosse speciali, una funzione che nelle altre modalità è già disponibile fin dall'inizio. Anche la valuta ottenuta per sbloccare i personaggi di supporto (di cui parleremo più avanti) aggiunge ben poco all'esperienza. In sostanza, l'intero sistema di progressione sembra superfluo e la sua assenza non avrebbe cambiato praticamente nulla.

Lo Story Mode racconta una storia inedita creata con la collaborazione degli autori originali

Le modalità rimanenti sono decisamente più classiche. L'Arcade propone la tradizionale sequenza di incontri culminante con un finale dedicato al personaggio scelto. Sono presenti poi il Versus, per affrontare la CPU o un amico in locale, e l'Online, che permette di disputare incontri classificati o casuali. La beta chiusa di qualche settimana ha mostrato un rollback netcode piuttosto solido, per cui sarà interessante verificare se le buone impressioni verranno confermate anche quando i server saranno popolati da giocatori provenienti da tutto il mondo. Per il resto ci troviamo davanti a un comparto online piuttosto tradizionale, con lobby private, matchmaking e la possibilità di allenarsi mentre si attende un avversario.

Molto convincente, invece, la modalità Allenamento. Oltre alle classiche opzioni avanzate, tra cui l'analisi dei frame di ogni mossa, troviamo le immancabili Combo Trials e una modalità dedicata all'apprendimento delle caratteristiche di ciascun combattente attraverso esempi pratici. La vera sorpresa è però rappresentata dalla funzione Breakdown, una soluzione che raramente si è vista in altri picchiaduro. Attivandola, infatti, il gioco mette in pausa automaticamente la combo dopo ogni singolo input, permettendo di proseguire solo quando viene premuto il tasto corretto. Al termine si riceve anche una valutazione sulla precisione del proprio tempismo.

Oltre ai personaggi della prima serie animata sono stati inseriti anche quelli appartenenti a The Legend of Korra e persino di libri e fumetti

Si tratta di un'idea estremamente intelligente, perché consente di assimilare molto meglio il ritmo di ogni combinazione rispetto al semplice osservare la CPU mentre la esegue. Sarebbe davvero interessante vedere una funzione simile adottata anche da altri esponenti del genere.

Ottimo anche il comparto artistico. I personaggi in 2D sono stati animati interamente a mano e riproducono con grande fedeltà lo stile della serie animata, mentre gli effetti legati ai vari elementi risultano spettacolari e valorizzano ogni tecnica speciale. Buono anche il lavoro svolto sugli stage, otto in totale, che ricreano alcune delle ambientazioni più iconiche dell'universo di Avatar e contribuiscono a trasmettere la sensazione di trovarsi davvero all'interno di un episodio della serie.

Nella modalità Storia potremo usare tutti i personaggi in base a come si evolveranno le vicende

Restano ancora alcune piccole sbavature, come problemi alle animazioni durante alcune sequenze d'intermezzo dello Story Mode o menu non troppo funzionali e con testi problematici da leggere, ma nulla che non possa essere corretto facilmente da una patch futura.