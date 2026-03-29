Avatar Legends: The Fighting Game ha una data di uscita su PC e console

Da Gameplay Group e PM Studios arriva la data di uscita di Avatar Legends: The Fighting Game, dopo le informazioni emerse nei giorni scorsi: il gioco di combattimento incentrato sulla celebre serie animata sarà disponibile il 2 luglio su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2.

A quanto pare, la versione PS4 che era stata annunciata non è più prevista, almeno per il momento. Avatar Legends: The Fighting Game sarà disponibile il 2 luglio in due diverse edizioni, la Standard Edition a 29,99€ e la Deluxe Edition a 49,99€.

La prima contiene gli elementi principali come 12 personaggi, modalità storia, arcade, training e "lezioni" specifiche per ogni combattente, e Deluxe Edition con l'aggiunta della colonna sonora e del digital art book, oltre alla presenza del Pass dell'Anno 1 che consentirà di ottenere vari personaggi aggiuntivi.