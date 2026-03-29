Avatar Legends: The Fighting Game ha una data di uscita su PC e console

Da Gameplay Group e PM Studios arriva la data di uscita di Avatar Legends: The Fighting Game, dopo le informazioni emerse nei giorni scorsi: il gioco di combattimento incentrato sulla celebre serie animata sarà disponibile il 2 luglio su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2.
A quanto pare, la versione PS4 che era stata annunciata non è più prevista, almeno per il momento. Avatar Legends: The Fighting Game sarà disponibile il 2 luglio in due diverse edizioni, la Standard Edition a 29,99€ e la Deluxe Edition a 49,99€.
La prima contiene gli elementi principali come 12 personaggi, modalità storia, arcade, training e "lezioni" specifiche per ogni combattente, e Deluxe Edition con l'aggiunta della colonna sonora e del digital art book, oltre alla presenza del Pass dell'Anno 1 che consentirà di ottenere vari personaggi aggiuntivi.
Un picchiaduro su Avatar
Avatar Legends: The Fighting Game è un picchiaduro incentrato sulla serie Avatar, che racconta di combattenti capaci di dominare gli elementi attraverso vari stili di lotta, che ovviamente si ritrovano nel gameplay del gioco.
La struttura è quella classica del picchiaduro uno contro uno in 2D, ma il fatto di incentrarsi sulle caratteristiche di Avatar lo rende molto peculiare, incentrandosi sull'uso dei poteri elementali dei personaggi della serie.
Caratterizzato da animazioni 2D disegnate a mano e fedeli alle radici della serie, dotato di rollback netcode e con cross-play completo, il gioco promette di proporre le situazioni della serie in maniera interattiva.
Annunciato con un trailer lo scorso ottobre, Avatar Legends: The Fighting Game è stato già protagonista di una closed alpha.