I Total War sono il Barbero dei videogiochi e hanno portato la storia alle masse, secondo Creative Assembly

In un'intervista concessa a Marco Minoli, il Director of Publishing di Slitherine Games, il game director Pavl Boyce ha riflettuto sui 25 anni della serie Total War e sull'impatto che ha avuto sull'industria sia dal punto di vista ludico sia culturale.

Secondo il director, il contributo principale di Total War è stato quello di definire un sottogenere unico degli strategici, basato sulla combinazione tra battaglie in tempo reale e gestione a turni della campagna. Ma l'aspetto più significativo, sottolinea, è un altro: "portare la storia alle masse attraverso il videogioco". Un approccio che ha trasformato il titolo in un vero e proprio strumento di divulgazione, capace di accendere la passione per la storia in tante persone. Non a caso, racconta Boyce , alcuni membri del team hanno scelto di studiare storia a livello universitario proprio grazie all'influenza della serie.