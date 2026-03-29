Lacustris - The War over Water è un'avventura classica sviluppata in Italia, di cui sta per arrivare una demo

Ci fa piacere segnalare Lacustris - The War over Water , un'avventura punta e clicca classica sviluppata in Italia da 3Z Games, in arrivo all'inizio del 2027. La buona notizia è che a breve arriverà una demo giocabile, che potrete scaricare dalla pagina Steam del gioco . In realtà la demo è già scaricabile dal sito ufficiale dello studio , se non volete attendere l'arrivo sulla piattaforma di Valve. Inoltre, a breve dovrebbe partire una campagna Kickstarter mirata a finanziare la conclusione del progetto, di suo già in avanzato stato di sviluppo.

Dettagli sul gioco

Lacustris - The War over Water racconta le vicende di un uomo misterioso che si risveglia sul molo di un villaggio galleggiante in mezzo a un immenso lago, con una guerra che si sta combattendo sullo sfondo. Non ha memoria del suo passato e non sa perché si trova lì, ma gli altri personaggi sembrano riconoscerlo chiamandolo con appellativi come "il fabbro", "l'eunuco", "il costruttore", "il signore della guerra" e altri ancora.

L'obiettivo sarà quello di scoprire informazioni sull'identità del protagonista, raccogliendo e usando oggetti e parlando con gli altri personaggi, per svelare infine il perché della guerra in corso e qual è il suo ruolo nella stessa, fino a scoprire una verità sconvolgente.

Della demo, viene detto: "la versione è circa 2/3 del gioco finale (primo capitolo). Alcune features devono ancora essere implementate (come alcune animazioni, cut scene e doppiaggio in due lingue). Ci scusiamo in anticipo per eventuali malfunzionamenti che vi invitiamo a segnalarci. Il gioco è ancora in sviluppo, anche se a un buono stato di avanzamento."

Se vi interessa, questi sono i requisiti di sistema necessari per giocare:

Sistema operativo: Windows 7

Windows 7 Processore: i5

i5 Scheda video: compatibile con OpenGL 2.1 o superiore

compatibile con OpenGL 2.1 o superiore Memoria: 8 GB di spazio disponibile

8 GB di spazio disponibile Scheda audio: integrata

Se vi interessano i videogiochi sviluppati in Italia, potete dare uno sguardo anche a Splatchinko e a Dungeons of DUSK, per citarne un paio in arrivo.