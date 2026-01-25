La demo di Dungeons of DUSK sarà lanciata durante il Next Fest di Steam

Il prossimo Next Fest si svolgerà da 23 febbraio al 2 marzo 2026. La demo di Dungeons of DUSK, di cui ancora non sono noti i contenuti, sarà mantenuta online anche dopo l'evento .

Lo studio di sviluppo italiano 68k Studios e l'editore New Blood Interactive hanno annunciato che durante il prossimo Next Fest di Steam lanceranno una demo di Dungeons of DUSK , un dungeon crawler ambientato nell'universo narrativo dal famosissimo boomer shooter.

Dettagli

Al momento, Dungeons of DUSK è atteso nel corso del 2026, in data ancora da destinarsi, ma che speriamo venga annunciata a breve (magari proprio durante il Next Fest).

L'immagine con cui è stata annunciata la demo

Il gioco arriverà su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, oltre che su dispositivi iOS e Android. Del resto, considerando le sue evidenti fonti d'ispirazione, New Blood ha scelto di puntare fin da subito anche sul mercato mobile.

Il prezzo è già stato confermato nelle FAQ ufficiali: 16,99 dollari. Non è ancora disponibile una conversione in euro, ma è lecito aspettarsi una cifra analoga anche per il nostro mercato.

68k Studios è una software house italiana specializzata in dungeon crawler i prima persona. Le dobbiamo, tra gli altri, Inferno - Beyond the 7th Circle, Karradash - The Lost Dungeons e il più recente Ludus Mortis.