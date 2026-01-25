La demo di Dungeons of DUSK sarà lanciata durante il Next Fest di Steam

Lo studio di sviluppo italiano 68k Studios e l'editore New Blood Interactive hanno annunciato che durante il prossimo Next Fest di Steam lanceranno una demo di Dungeons of DUSK, un dungeon crawler ambientato nell'universo narrativo dal famosissimo boomer shooter.
Il prossimo Next Fest si svolgerà da 23 febbraio al 2 marzo 2026. La demo di Dungeons of DUSK, di cui ancora non sono noti i contenuti, sarà mantenuta online anche dopo l'evento.
Dettagli
Al momento, Dungeons of DUSK è atteso nel corso del 2026, in data ancora da destinarsi, ma che speriamo venga annunciata a breve (magari proprio durante il Next Fest).
Il gioco arriverà su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, oltre che su dispositivi iOS e Android. Del resto, considerando le sue evidenti fonti d'ispirazione, New Blood ha scelto di puntare fin da subito anche sul mercato mobile.
Il prezzo è già stato confermato nelle FAQ ufficiali: 16,99 dollari. Non è ancora disponibile una conversione in euro, ma è lecito aspettarsi una cifra analoga anche per il nostro mercato.
68k Studios è una software house italiana specializzata in dungeon crawler i prima persona. Le dobbiamo, tra gli altri, Inferno - Beyond the 7th Circle, Karradash - The Lost Dungeons e il più recente Ludus Mortis.